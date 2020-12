A szegedi származású súlylökő végre örül annak, hogy most sokkal több ideje van mindenre. Ezért is látott hozzá az ünnepi készülődéshez: adventi koszorút készített és mézeskalácsot is sütött.

A várakozással teli időszak most még izgalmasabb számára, hiszen első gyermeke is februárban érkezik majd.