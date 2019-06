Ön is volt pünkösdölni Csongrádon? - Fedezze fel családját a képeken

Nyitott műhelyekkel, hagyományőrzéssel, kézművességgel, népi játszótérrel, bábszínházzal és persze pünkösdikirály- és -királylány-választással várták a család ap­­raját-nagyját a Belvárosban. Csongrád történelmi városrésze, az élő skanzen ismét bebizonyította, ideális környezet a ha­­gyományőrző programoknak. A nádfedeles házak hűvösében a látogatók kipróbálhatták a mézeskalács-díszítést, de akár kürtőskalácsot is süthet­tek, vagy a népi játszótéren pró­bálhatták ki ügyességüket.A pünkösdi délután kiemelt gyerekprogramja a Ládafia Bábszínház előadása volt, a gyerekek a Kiskakas gyémánt félkrajcárja mesét láthatták ki­­csit más köntösbe öltöztet­­ve, majd jöhetett a pünkösdiki­rály-választás, amelyet idén is Makra András vezetett, míg Magyar Enikő és zenésztársai húzták a talpalávalót. A legények és lányok olyan ügyesek voltak, hogy Csongrádon idén minden fiút és lányt pünkösdi királynak és királynőnek vá­­lasztottak.Szintén a hétvégén kilencedik alkalommal kínált aktív ki­­kapcsolódási lehetőséget a Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület, az evezősök ismét birtokukba vették a Sporttelepet és a Tisza holtágát. A hatalmas sárkányhajók versenye mellé idén először sportágválasztó is kapcsolódott, küzdősportokat, aerobikot, teniszt, atlétikát, íjászatot, lövészetet, kajak-kenut, evezést lehetett kipróbálni, fo­­ciban pedig a legjobb heteslövőket, fejelőket és dekázókat ke­­resték.A főszerep azonban idén is az impozáns sárkányhajóké volt: egy ilyen vízijárművet húsz evezős hajt, nekik pedig egy dobos diktálja a tempót. A csapat-összeállításoknál a hölgyekre is gondoltak, minden gárdában legalább hat nőnek kellett evezni. A futamokon min­­den csapat kétszer teljesítette a 200 méteres távot, majd a mért időket összeadva alakult ki a végleges sorrend.A futamra nyolc csapat nevezett, az izgalmas versenyeket idén is csaknem ezren nézték a vízpartról. A Kis-Tisza Családi Team megvédte a címét, a második az Utasellátó csapata lett (nekik ez már a hatodik ezüstjük volt) a Piroskák csapata előtt. – Jók voltak a visszajelzések, ráadásul szép idő is volt, úgyhogy úgy gondolom, jól érezték magukat a résztvevők és a nézők is. Az esti lampionos hajós felvonulás sajnos elmaradt a szél miatt, de remélem, jövőre be tudjuk pótolni. Az lesz a tizedik Sárkányos Pünkösd, már most dolgozunk rajta, vannak ötleteink. Meglepetéssel biztos készülünk majd a jubileumra – beszélt a verseny jelenéről és jövőjéről Kakuszi Gyöngyi szervező