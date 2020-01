Kötet mutattak be a szabadkai keramikusművészről

A vásárhelyi Alföldi Galériában mutatták be tegnap a 2019-ben a Vajdaságban megjelent, Nemes Fekete Edit szabadkai keramikusművészről szóló kötetet. A megjelenteket Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója köszöntötte, a kerámiát a legjobb összekötő kapocsnak nevezve a délvidék, a Vajdaság és a mai Dél-Alföld, így Hódmezővásárhely között is.

Nemes Fekete Edit több mint 5 évtizedes pályája felöleli a vajdasági kerámiaművészet indulását és virágkorát, valamint a 90-es éveket és a 2000-es évek első két évtizedét. Érdekesség, hogy a könyv vásárhelyi bemutatója egybeesett a művésznő Átívelés című tárlatával, amely december 10-én nyílt meg a galériában. A tárlaton néhány olyan alkotás is látható, mely a vásárhelyi kerámiaszimpóziumon született. Nemes Fekete Edit ugyanis 2001-ben, 2007-ben, 2010-ben, 2012-ben és 2017-ben is résztvevője volt az alkotótábornak, de Makón is többször megfordult. A monográfiát beszélgetés formájában ismertették a publikummal, amin Nemes Fekete Editen kívül Ninkov K. Olga művészettörténész, a kötet szerzője, Pannonhalmi Zsuzsa keramikus, Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó vezetője és házigazdaként Képiró Ágnes művészettörténész vett részt.

– A használt motívumaim kötődtek saját élményeimhez, környezetemhez, illetve a szimpóziumokon kapott feladatokhoz, melyeket pontosan és őszintén kellett megoldani – közölte Nemes Fekete Edit.