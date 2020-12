Csúnya vereség lett a vége

A labdarúgó NB II. 20. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia délvidéki rangadón Békéscsabán szerepelt, és 4-1-es vereséget szenvedett.

Mindkét keretben jó néhány játékos található, akik korábban a másik együttesben futballoztak. Farkas Márk, Mészáros Márk, Szabó Péter és Király Patrik csabai, míg Germán Tamás, Oláh Gergő, Gréczi Márton, Gajdos Zsolt szegedi részről köszöntötte az ismerősöket a másik oldalon.

A meccs elején komoly lehetőséget hagyott ki a Békéscsaba, igaz, ehhez az kellett, hogy Ódor felszabadítása eltalálja 10 méterre a kaputól Lukácsot, akiről éppen csak a bal alsó mellé pattogott a labda… Aztán Pantovics bal oldali beadását Lukács a kapufára pörgette – mindez az első öt percben. Varga B. védett egyet a 9. percben, majd jött egy 11-es. Simon Á. koccantotta össze Pantovics lábát a 16-oson belül, a büntetőt pedig Lukács a 12. percben a jobb alsóba lőtte, bár Varga B. beleért, 1-0.

Az azért érződött a párharcokban, hogy van presztízse a meccsnek, nem féltek belemenni keményen ezekbe a játékosok. A 28. percben jutott el először a Szeged a hazai kapuhoz, Dobos Á. a jobb oldalon ment le az alapvonalig, visszagurítását szögletre mentették a csabaiak. A 40. percben Germán lőtt ballal fölé, azaz ez a két esély is azt jelentette, a Szeged aktívabb lett az előre játékban. Az első 20 perc alapján viszont a Békéscsaba igazolta, miért is tartozott az élcsapatok közé a bajnokság elején, nem hiába vezetett is.

Bekezdett a Szeged: a második félidő elején a bal oldalon több ígéretes akció is futott, az egyik ilyen végén az 50. percben Germán lövését még védte Uram, de a róla kijövő labdát Oláh G. stukkolta az ötösről a hálóba, 1-1. A Békéscsaba kapott egy véleményes 11-est a 61. percben, amelyet Gránicz lőtt a hálóba, 2-1. Szabó P. bal lábas lövésénél hatalmasat védett a jobb felső saroknál Varga B. A hajrában egyre több volt a fizikai harc, kevés a játék. Gajdosnak volt egy lehetősége, amelyet fölé emelt a 75. percben. A Békéscsaba hősiesen védekezett, majd két kontrából előbb Gránicz, majd Paudits révén eldöntötte a csatát, 4-1.

Dobos Barnabás: – Amikor végre egyenlítettünk, és visszajöttünk a meccsbe, akkor megkaptuk a második 11-est, amely többször visszanézve sem tűnt annak. A meccs végén pedig kinyíltunk, és ennek következtében a védekezésben már nem álltunk a helyzet magaslatán.

békéscsaba-szeged-csanád GA 4-1 (1-0)

Merkantil Bank labdarúgó NB II., 20. forduló. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. Vezette: Kovács Imre (Kovács G., Kovács II. G.).

Békéscsaba: Uram – Nagy S., Farkas M., Bora, Mészáros M. (Máris, 55.) – Babinyecz – Horváth P., Király P. (Kovács Á., 79.), Szabó P. (Fazekas, 92.) – Pantovics (Gránicz, 56.) – Lukács R. (Paudits, 55.). Vezetőedző: Preisinger Sándor.

Szeged-Csanád GA: Varga B. – Ódor, Moga, Deák I., Pejovics – Oláh G., Simon Á. (Takács T., 78.) – Dobos Á., Germán, Gréczi (Varga Sz., 61 .) – Grumics (Gajdos, 69.). Vezetőedző: Dobos Barnabás.

Gólszerzők: Lukács (12., 11-esből), Gránicz (61., 11-esből, 88.), Paudits (90.), ill. Oláh G. (50.).

Sárga lap: Oláh G. (25.), Mészáros M. (25.), Uram (41.), Simon Á. (60.), Varga B. (61.), Nagy S. (66.), Gajdos (92.).