Csak a tavalyi bajnok győzte le a 9 éves kislányt – Fotók

A tavalyi bajnokot leszámítva minden felnőttet, köztük saját édesapját is legyőzte az idei ópusztaszeri fogathajtó versenyen a 9 éves Bitó Réka. A dóci kislánynak ez volt élete első önálló megmérettetése, már várja a következőt.

Három kupával tért haza a hétvégi ópusztaszeri Szobori búcsú fogathajtó versenyéről Bitó Réka. Az ügyességi pályán csupán a tavalyi bajnok tudta legyőzni, az összes többi felnőttet maga mögé utasította a 9 éves kislány. A második helyezés mellé neki ítélték a közönségdíjat és természetesen megkapta a legfiatalabb fogathajtónak járó elismerést is. Jól indult tehát a dóci diáklány pályafutása, ez volt ugyanis élete első versenye, de biztos benne, hogy nem az utolsó.

Rékáról már korábban is írtunk lapunkban, a kislány ugyanis 5 éves kora óta résztvevője a fogathajtó versenyeknek.

Az előző években azonban még édesapjával együtt versenyzett, idén próbálta ki először, milyen az, amikor teljesen egyedül irányítja pónifogatát. A családfő, Bitó Róbert azonban a biztonság kedvéért most is mellette ült.

– Csak azért, hogy ha nem tudnék megállni, segítsen – magyarázta a kislány. A segédhajtó Réka édesanyja volt, rá hárult a feladat, hogy az ügyességi feladatokat tejesítse.

– Volt, hogy táncoltam, más állomáson fát kellett fűrészelni – beszélt a versenyről Bitó Erika. Hozzátette, lánya sokkal komolyabb munkát végzett, hiszen a lovat pontosan az akadályok előtt kellett mindig megállítania.

– És ne felejtsük el, hogy a pályán szlalomozva pontosan kellett vezetni a fogatot is, ami szintén nem egyszerű feladat – tette hozzá büszkén.

Réka fogatát egyébként édesapja készítette: egy kidobott járgányt újítottak fel, a díszítésben lánya is segített neki. A kicsi kocsit pici ló húzza, Kócos, a shetland póni Réka egyik legjobb barátja. A kislány naponta játszik vele, a ló pedig mindenhova követi. Réka lovagolni is szokott rajta, ő volt az, aki betörte. Ezen csak addig csodálkoztunk, amíg ki nem derült, hogy ez megesett már a család malacával is: a kislány az ő hátára is szívesen felül, az állat pedig ezt békésen hagyja is.

Nyilván ő is tisztában van vele, hogy ez az ára annak, hogy felette nem fog a család disznótorost ülni.

A fogathajtást egyébként Róbert szerettette meg a családdal, ő biztatta Rékát is, hogy próbálja ki. Arra azonban valószínűleg ő sem számított, hogy lánya ilyen gyorsan maga mögé utasítja, hiszen még édesapját is legyőzte a hétvégi versenyen, Róbert a dobogó harmadik fokára fért fel.

– Nagyon örülök, hogy ilyen tehetséges, ezért szeretnénk, ha a jövőben profi szakember is foglalkozna vele. Eddig ugyanis csak tőlem tanult, és én is autodidakta módon sajátítottam el a fogathajtás alapjait – mondta az édesapa.

Réka egyébként eltökélt abban, hogy profi fogathajtó lesz, még azt is tudja, hogy Lipicai lova lesz majd. A pici pónit és a pici fogatot pedig ha már kinövi, odaadja egy hasonlóan fiatal fogathajtónak, hogy ő is ismerkedjen ezzel a sporttal.