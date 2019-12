Csodás gyógyulások és elhagyott babakocsi Szegeden

A talált tárgyak osztálya mindenhol izgalmas terep, de az utóbbi hetekben közterületen botlottunk nagyon különös és nem is olcsó tárgyakba. Egyik sem a szokásos elhagyott mobil vagy kulcscsomó kategória.

Csodás gyógyulás történt – ez volt az első gondolatunk, amikor megláttuk az elhagyott ke­­rekesszéket még novemberben a Mátyás téren, az alsóvárosi templom közelében. A közelben lakó ismerősök se­­gítségével összeállt a kép: a gyógyászati segédeszköz, amit szombat este fotóztunk le, már péntek reggel is ott árválkodott. Hétfőre végül eltűnt: kérdés, a tulajdonosa szerezte-e vissza, vagy valaki más vitte haza, adta el? Egy elektromos vezérlésű kerekesszék értéke 400 ezer forintnál kezdődik, hívta fel a figyelmünket sclerosis multiplexxel élő ismerős. A kézi hajtásúak sem olcsóak, 100 ezer forint körüli ár az át­­lag, derült ki a tb-támogatott gyógyászati segédeszközök listáját böngészve. Bár a teljes ár kis részét fizeti a használója, a kihordási idő – ezalatt nem igényelhet újat – minimum 5 év.

A második csodás gyógyulást a Mars téren észleltük: a Gábor Dénes iskolával szemben az egyik fán egy felsőcombig érő, „teljes lábas” lábmerevítő lógott. Találkoztunk a fiatalemberrel is, aki oda azt előző nap feltette: elmondta, a fa tövében találta, és azért akasztotta fel az ágra, hogy aki elhagyta, hamarabb megtalálja. Vagy akinek kell, hiszen ez sincs ingyen. Kommentelők jegyezték meg a posztja alatt az egyik szegedi Facebook-oldalon: előző héten a Kálvária téren látták heverni.

December 6-án ugyanezen a szegedi oldalon jelent meg egy teljesen használható babakocsi fotója, ami már előző nap is egy szegedi ház előtt árválkodott a Szent György tér környékén. A képet sokan megosztották. Nem valószínű, hogy a Mikulás hordta ki benne az ajándékokat, mi inkább arra gyanakszunk, ellophatták valahonnan. Kerestek is egy eltolt ko­­csit a Víztorony térnél, de ez a babakocsi a Szent György tér környékén állt elhagyottan. Megtudtuk, a megtaláló majd két nap után végül hazatolta, nehogy illetéktelenek elvigyék: akinek kisgyereke van, tudja, mennyibe kerül egy épkézláb babakocsi még használtan is. Eddig még nem jelentkezett érte senki.