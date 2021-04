Rózsaszín, fehér és sárga sziromruhát öltött Szeged – Fotók

Gyönyörű napsütéses idő lesz a megyeszékhelyen is a hosszú hétvégén, éppen ezért érdemes kihasználni ezeket a napokat, és a szabadba menni. A járvány­ügyi szabályokat betartva jó nagy sétát tenni Szegeden, hiszen annak minden pontja rózsaszínű, fehér és sárga, illatos sziromruhát öltött az ünnepre.

Felesleges több száz kilométert utazni azért, hogy valami szépben, mesésben legyen részünk, elég csak kimenni a város utcáira, máris jobb kedvre derülünk, és készíthetjük a jobbnál jobb tavaszi képeket. Például kiváló helyszín lehet az újszegedi Erzsébet liget, ahol remek fényjátékban lehet részünk, a hatalmas füves területen pedig megannyi virág fogadja a kirándulókat, itt napozóágyak is vannak, így bárki kiülhet oda – akár kutyájával együtt –, hogy fürdőzzön a napfényben.

Ugyanígy a Vértó is jó választás a napozáshoz, sőt pecázáshoz is, hiszen a közelmúltban körülbelül 20 stéget helyeztek ki erre a célra. Emellett a tavalyi fejlesztések által már körbe is lehet sétálni és futni, így a szükséges napi testmozgás is biztosított, miközben a meggy- és cseresznyefák virágaiban, valamint az aranyesőben lehet gyönyörködni.

Persze a belvárosba is bekeringőzött a tavasz, így az új zsinagógát is körülölelik a virágzó fák és bokrok, ahogyan a Szent István téri víztornyot is, ahol már a magnóliák is kinyíltak, valamint a tér köré rengeteg virágot ültettek az elmúlt hónapokban.

És persze a Széchenyi teret se hagyjuk ki a sorból, ahol a félelmek ellenére mégsem fagyott el a liliomfák virága. A szemet gyönyörködtető növények az 1930-as évek óta díszítik a teret. Emellett érdemes körbejárni a teret, mert több száz árvácska díszíti a városháza előtti területet, viszont a tulipánok még váratnak magukra, ahogyan ezt a kiskertekben is tapasztalhatjuk otthon.