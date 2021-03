Számlaügyintézés gyorsan és egyszerűen? Lehetséges!

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy napjainkban lehetetlen folyószámla nélkül élni. Diákként a számlára utalják az ösztöndíjat vagy a diákhitelt, dolgozóként ide kapjuk a munkabérünket és az állami juttatásokat, míg nyugdíjasként a havi ellátás érkezik a számlánkra. Egy korszerű folyószámla fenntartása nem kerül sokba, a legtöbb banknál pedig számos kényelmi extrát is igénybe vehetünk.

A bankkártyát talán említeni sem kell, ez alapból jár a számla mellé. Az érintésmentes fizetést lehetővé tevő PayPass kártya sem számít kuriózumnak, ahogy a netes bankolás sem. Több pénzintézet már elérhetővé tette az okostelefonos, okosórás fizetést is. Az online számlanyitás gyors, kényelmes és biztonságos – cikkünkből pedig minden fontos részletet megtudhatsz róla.

Számlanyitás néhány egyszerű lépésben

Az online számlanyitás tényleg nem nagy ördöngösség, és az esetek többségében ki sem kell tennünk a lábunkat otthonról, vagyis a teljes folyamat a neten zajlik. Az első lépés természetesen az, hogy kiválasztjuk az igényeinkhez legjobban passzoló számlacsomagot. A kínálat hatalmas, ezért érdemes alaposabban is belemenni a részletekbe, és akár egy Excel-táblában összehasonlítani az egyes ajánlatokat.

Ha megtaláltuk a hozzánk illő csomagot, már el is kezdhetjük az igénylést. Ehhez mindenképp szükségünk lesz a személyes adatainkra (születési hely és idő, édesanyánk neve, személyazonosító igazolvány száma, elérhetőségeink), és jó néhány nyilatkozatot el kell olvasnunk és fogadnunk. Ha bankkártyát is szeretnénk a számlához, általában több opciót is felajánlanak, az éves díjakban pedig jelentős eltérések is lehetnek.

A következő lépésnél el kell döntenünk, hogyan szeretnénk azonosítani magunkat. Választhatjuk a hagyományos megoldást is, vagyis bemehetünk személyesen egy ügyfélszolgálati irodába. Ennél azonban jobb megoldás az online videóchates azonosítás, ami a bankok többségénél elérhető. Ilyenkor telefonról vagy laptopról, kamerán keresztül azonosítanak minket, és élőben írjuk alá a szerződést.

Ha ezen is túl vagyunk, lényegében kész is a számlanyitás. Jellemzően pár órán belül már él is a folyószámla, vagyis utalhatunk másoknak és fogadhatunk pénzt. A sikeres számlanyitásról visszaigazoló e-mailt is kapunk, amiben minden fontos információ szerepel. A bankkártyánkra kicsit többet kell várnunk, hiszen azt postán küldik ki a részünkre.

Erre ügyelj online számlanyitáskor

A netes számlaigénylés igazán praktikus megoldás, vannak azonban buktatói és persze jó néhány kritériumnak is meg kell felelnünk. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy csak önmagunknak nyithatunk számlát online. Tehát kizárólag a saját nevünkben és érdekünkben járhatunk el, arra nincs mód, hogy párunknak, szüleinknek vagy barátainknak hozzunk létre folyószámlát.

Kikötés az is, hogy 18 év felettieknek kell lennünk, és persze érvényes igazolványokkal szükséges rendelkeznünk. Mindenképp ellenőrizzük tehát, hogy nem járt-e le a személyink, mielőtt belevágnánk a folyamatba. Sok pénzintézetnél a magyar lakcím is elvárás, és előfordulhat, hogy csak akkor igényelhetünk a neten számlát, ha még nem rendelkezünk az adott banknál ilyen termékkel.

Némileg bonyolultabb a folyamat, ha nem magánszemélyként szeretnénk számlát nyitni online, hanem a vállalkozásunknak. Erre van módunk több banknál is, ez esetben azonban szigorúbbak lehetnek a kritériumok (maximális éves bevétel, meghatározott cégforma, magyar adóilletőség stb.), és több dokumentumot is kérni fognak a procedúra során. Alapvetően azonban a céges számlanyitás nem sokban különbözik a lakosságitól.

Az online folyamat legkritikusabb pontja kétségkívül a videós azonosítás. Bár a legtöbb mai telefon és laptop megfelel a kritériumoknak, azért érdemes átböngészni a feltételeket a bank oldalán. Egy jó kamerára és stabil, szélessávú netre egész biztos szükség lesz. Néhány banknál ugyanakkor az is előírás lehet, hogy csak egy fő, a szerződő tartózkodhat a szobában a hívás ideje alatt.

Előnyök és kedvezmények

Jó néhány bank jutalmazza, ha a netes kötést választjuk. Könnyen lehet, hogy elengedik a tranzakciós díjak egy részét vagy egészét, esetleg több ingyenes készpénzfelvételt biztosítanak, mint amit a törvények előírnak. Az SMS-értesítés (utalásról, jóváírásról) szintén díjmentes lehet, főleg, ha nagyobb számlacsomagot választunk, és ugyanaz igaz lehet a kártya éves díjára is.

Beszéljünk egy kicsit az extra juttatásokról is, hiszen sok esetben ezek is járnak a számlához. A legelterjedtebb a biztosítás, amit vagy a számlához, vagy a kártyához kapunk. Egy utas-, baleset- vagy egészségbiztosítás jól jöhet, ha valamilyen kár ér minket, és persze nem kell külön ilyen típusú biztosítást kötnünk. A nagyobb számlacsomagokhoz tartozó juttatás lehet az elsőbbségi kiszolgálás: ha ügyet intéznénk a bankfiókban, lényegesen rövidebb lesz a várakozási idő.

Az online lehetőségek az után is rendelkezésünkre állnak, hogy megnyitottuk a számlát. Aligha akad ma már olyan bankkártya, amit ne használhatnánk netes vásárlásokhoz, és nagyítóval kell keresni az olyan bankot is, melynek ne lenne mobilalkalmazása vagy online ügyintézési felülete. Ezeken a platformokon lényegében mindent elintézhetünk az utalástól a csoportos beszedés beállításán át egészen az adatmódosításokig.

Villámgyors ügyintézés

Az online számlanyitás tényleg nem egy időrabló elfoglaltság. Általában alig húsz percet vesz igénybe, vagyis lényegesen kevesebb időt, mintha személyesen intézkednénk egy bankfiókban. A jól megválasztott folyószámla pedig megkönnyíti majd az életünket és átláthatóbbá teszi pénzügyeinket. Sőt, akkor is jól jöhet, ha hirtelen egy pluszkiadást kell fedeznünk, hiszen a folyószámlahiteket jellemzően kedvező feltételek mellett igényelhetjük.