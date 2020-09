Az uniós válságkezelésben a versenyképesség növelésére van szükség

Az uniós válságkezelésben elsődleges fontosságú a versenyképesség növelése és a beruházások támogatása, e nélkül sem a tagállamok, sem az Európai Unió világgazdasági súlya nem növelhető – ismertette a magyar álláspontot Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán Berlinben.

A tárcavezető a találkozón hangsúlyozta: a tagállamok közötti fejlettségbeli különbségeket is csökkentenie kell az Európai Unió helyreállítási eszközének, emellett rugalmas, a tagállamok igényeihez szabott forrásmegosztásra van szükség – ismertette a Pénzügyminisztérium (PM) pénteki közleménye.

A zöld és a digitális átállás ösztönzése mellett nem szabad megfeledkezni a tagállamok egyedi sajátosságairól. Az olyan országokban, mint Magyarország elsősorban infrastrukturális beruházásokra van szükség a felzárkózás gyorsításához – hangsúlyozta Varga Mihály a tanácskozáson.

Mint ismert: az uniós állam- és kormányfők júliusban állapodtak meg a 2021-27-es időszakra vonatkozó 1074 milliárd eurós hétéves költségvetésről, valamint az ahhoz társuló 750 milliárd eurós gazdasági helyreállítási csomag felhasználásának legfontosabb kérdéseiről. Az utóbbi részét képező Helyreállítási és Ellenálló-képességi Eszköz minél hatékonyabb felhasználásáról egyeztettek most a tárcavezetők – emlékeztetett közleményében a PM.

A pénzügyminiszterek frissített gazdasági helyzetértékelése után szó esett az uniós költségvetés finanszírozását biztosítani hivatott új saját forrásokról is. Ezzel kapcsolatban Varga Mihály megerősítette a V4-es pénzügyminiszteri tanácskozáson ismertetett magyar álláspontot: az új uniós saját forrás rendszernek meg kell felelnie az arányos teherviselés elvének, tükröznie kell a tagállamok gazdasági erejét is, nem róhat további terhet a nemzeti költségvetésekre és tiszteletben kell tartania a tagállamok adóügyi szuverenitását is. Az ülésen a továbbiakban a tárcavezetők nemzetközi adózási és a pénzügyi piacok digitalizációját érintő kérdésekről is egyeztettek.