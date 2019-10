Átlag felett termett idén a megyében a napraforgó, nem úgy, mint a repce

Nem panaszkodnak az idei hozamra a napraforgó-termelők, és az átadási ár is jól alakul. Köszönhetően annak, hogy nem csak nálunk, egész Európában gyenge lett a másik olajnövény, a repce.

– A kora tavaszi aszály nem tett jót a napraforgónak, szinte imádkozni kellett, hogy előjöjjön a mag. Utána a május–június csapadékosra sikerült, így annyira meg tudott erősödni a gyökérzete, hogy azzal már kibírta a nyarat is – mondta megkeresésünkre Sáringer Sándor, akinek cége Szegeden és Dócon gazdálkodik.

Megtudtuk, augusztus 20. után szórták meg az érésgyorsítóval, hogy a betakarítás előtt egységesek legyenek a táblák.

3 tonna felett

A múlt hét végén fejezték be az aratást, 420 hektárról takarították be a napraforgót, és a 32 mázsás hozammal elégedettek. Érdekes, hogy augusztus elején – bár nem szívesen tette – 3 és 4 tonna közé becsülte a terméshozamot az agronómus, azzal, hogy inkább az utóbbihoz lehet közelebb. Valamivel kevesebb lett, de ez még így is jobb, mint az elmúlt évek 3 tonna körüli országos átlaga.

– A termés döntő részét Ma­­gyarországon a multik vásárolják fel. Mi minden évben új­­raszerződünk, május körül, amikor már látszik, hogy mi lesz belőle – tájékoztatott az ügyvezető, hozzátéve, idén ezt az első esős hónap után tették meg, és a termés 60-70 százalékát kötötték le.

Jó minőségben

A többit is könnyen értékesítik, hiszen mostanában nagy a kereslet a magas olajsavas napraforgóra, miután nem csak Magyarországon, egész Európában gyengén termett idén a másik olajos növény, a repce.

A napokban befejezték az első napraforgótételek vizsgálatát a Concordia Közraktár Zrt. laboratóriumaiban, ezek alapján az idei termés minősége kiemelkedő, miközben mennyisége átlagos. Az ország különböző részeiről eddig beküldött minták alapján a magvak olajtartalma 44-48 százalék között mozog. Ez kiváló, hiszen a 44 százalék feletti olajtartalomért a kereskedelem felárat fizet.

34 ezer hektár

Megfelelő idén a minták tisztasága is, az eddig vizsgált tételek szennyezőanyag-tartalma nem éri el a 2 százalékos határt. Gondot jelent ugyanakkor a parlagfűmag mennyisége, ez több tételnél is meghaladta az EU-ban előírt koncentrációt.

Olajos magvakban nagyha­talomnak számít hazánk, so­­kan vetik a repcét és a napraforgót is. Bár az utóbbi területe két egymás utáni év­­ben csökkent, a 2017-es országos 704 ezer hektárról 574-re, még így is jelentős szántóföldi növény, amelyből Csongrád megye 34 ezer hektárral részesedik.