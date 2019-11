Biohúsból készült kolbászt és szalámit gyártanak Balástyán

Kétszáz négyzetméteres húsfeldolgozó üzemet adtak át Balástyán. Bio szürkemarhákat vágnak majd ott le, melyekből kolbászt, szalámit készítenek. Egy hét múlva már el is végezhetik az első próbavágást.

Harminc évig foglalkozott libákkal Gömöri Endre. A balástyai gazda azt gondolta, ebből tartja majd el családját egész életében, 2004-ben azonban tilos lett a szárnyasok legeltetése. Ekkor vásárolt szürke marhákat, hogy hasznosítsa 80 hektáros legelőjét. A libatelepet végül 2013-ban teljesen felszámolta, és elkezdte tervezgetni, miként tudna szürke marháival sikeres vállalkozást vinni.

– Ennek az állatnak 30 százalék alatti a színhústartalma, és értékesíteni is nehéz. Ezért terveztem egy saját vágóhidat és húsüzemet – mesélte. Húsipari végzettségének köszönhetően a család számára már korábban is tudott szalámit készíteni, és úgy döntött, nagyban is elkezd ezzel foglalkozni. Két évvel később egy uniós pályázaton elnyerte a bekerülési összeg felét, 35 millió forintot, így belevágott az építkezésbe. Mostanra el is készült saját telkén a 200 négyzetméteres épület.

– Van vágó, hűtő, feldolgozó, füstölő és érlelő is. A szükséges árammennyiséget pedig napelemekkel állítjuk elő – mutatta a frissen átadott beruházást. Bár mindössze ketten dolgoznak majd az üzemben, az előírásoknak megfelelően kellett így is mindent kialakítani. Így gyakorlatilag annyi helyiségre osztották az épületet, mint egy nagy gyárat, van benne például hat öltözőszekrény és külön műbéltároló, ami egyébként az ott gyártott mennyiség miatt elférne egy nagyobb ládában is.

– A 150 marhám a vágóhíd mellett legel, csak 20 méterrel kell majd arrébb menniük, ha oda kerül a sor. Ezáltal jóval kevesebb stressz éri majd őket, mint a vágóhídra kocsin szállított állatokat, ez sokkal jobb húsminőséget eredményez – magyarázta.

Az állatok egyébként bio minősítésűek, húsukhoz természetes anyagokat és hazai fűszereket adnak majd hozzá a készítményekben. A teljes készítmény azért nem kaphatja majd meg a bio minősítést, mert szalonnából nem találtak ilyet.

Gömöri Endre heti maximum négy marha feldolgozását tervezi. A hétfőn levágott jószágot kedden csontozzák, szerdán fűszerezik, csütörtökön pedig már töltik is a kolbászt, szalámit. – Nem tervezünk nagy mennyiséget gyártani, a minőségre szeretnénk odafigyelni – mesélte a vállalkozó. Az üzem használatba vételi engedélye már megérkezett, a jövő héten pedig várhatóan elvégezhetik az első próbavágást.

– Szeretném, ha az ünnepekre készen lenne az első adag marhakolbász és marhaszalámi – tette hozzá.