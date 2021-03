Csodájára járnak a ruzsai szociális szövetkezeteknek

A szociális szövetkezetek falva Ruzsa, ahol öt szociális szövetkezet működik, ebből egynek a pusztamérgesi önkormányzat a tagja.

Gazdasági és közigazgatási gyorstalpalóval kezdtünk Sánta Gizella ruzsai polgármester irodájában a minap, amikor a faluban működő szociális szövetkezetek jöttek fel témaként.

A szociális gazdaság, amely magába foglalja a szövetkezeteket, a kölcsönös segélyező egyesületeket, a társulásokat és az alapítványokat, azonos értékeket képviselnek. A szociá­lis szövetkezet olyan gazdálkodó szervezet, amely ötvözi a gazdasági társaságok és a társadalmi szervezetek előnyeit. Az egyéni érdekkel szemben a közösségi érdeket hangsúlyozzák.

– A változás akkor történt, amikor azok a szociális szövetkezetek maradhattak bejegyzésben, aminek tagja egy önkormányzat is, illetve tagja két közfoglalkoztatott

– kezdte a polgármester.

– Mi saját kútfőből két szociá­lis szövetkezetet hoztunk létre, de volt két megkeresésünk is. Tudomásom szerint most öt szociális szövetkezet működik Ruzsán, ebből négynek tagja a ruzsai önkormányzat, egynek pedig Pusztamérges. Ez arra volt jó, hogy ha egy kezdeményezés működött, de döcögött, akkor kapott egy tőkeinjekciót, aminek viszont mostanára el­fogyott a hatása. Ha valamit nulláról akart valaki felépíteni ebben a formában, az nehéz volt – magyarázta.

A ruzsai önkormányzathoz az első megkeresés a ColorTextil Szociális Szövetkezettől érkezett, akiknek ruzsai kötődésük volt.

– Oda léptünk be először, és kezdtünk el azon gondolkodni, hogy magunk, helyben is tudnánk ilyet csinálni. Utána hoztuk létre a szociális szövetkezetként mű­­ködő könyvelőirodánkat. Érez­­tük, hogy borzasztóan kellene egy ilyen szolgáltatás a faluba, mert akkor már jöttek a különböző bevallási kötelezettségek, és tudtuk, hogy az őstermelők, kisvállalkozók nehezen küzdenek majd meg a feladattal. Emellett alapítottuk meg a Ruzsa-fát, ahol famegmunkálással foglalkoznak. A vásár fedett árusítóhelyeit is ők alakították ki. Van egy tanyasi turizmussal működő szövetkezet, ahová tagként szálltunk be. Illetve működik egy varrodánk a faluban a hetvenes évek óta. Én javasoltam nekik, hogy alapítsanak szociá­lis szövetkezetet, oda a pusztamér­gesi önkormányzat lépett be – mesélte a polgármester.