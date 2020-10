Jelentősebb területen termesztenek tritikálét

A tritikálé nemcsak a takarmányozásban, akár a népélelmezésben is fontos szerepet tölthet be a jövőben. Többek között erre is kiterjedt a hódmezővásárhelyi Hódagro Zrt. és konzorciumi partnerei kísérlete.

– Négy évig tartott az az innovációs pályázat, amit most zártunk le augusztusban. A pályázat konzorciumi vezetője cégünk volt, együttműködtünk a Szegedi Sütödékkel, a Gabonakutatóval, a NAIK-kal (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) és az Első Hengermalommal. Reményeink szerint azok, amiket a projekt során kikísérleteztünk, kutattunk, a gyakorlatban is hozzák az eredményeket – mondta Szabó Lajos, a Hódagro Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Különböző búzafajtákat állítottunk elő, a tritikálé takarmányozásában való felhasználásán is dolgoztunk. Növényvédelmi kísérleteket is végrehajtottunk. A pályázat négyéves időtartama alatt olyan búza- és tritikálé-fajtaajánlatokkal éltünk a gazdák felé, amiket ebben a térségben a szegedi fajtákból intenzív és félintenzív termelési körülmények között érdemes termeszteni – sorolta az elmúlt négy évben végzett munka főbb elemeit Szabó Lajos. Kiemelte, a tritikáléval kapcsolatban végzett kísérleteik, kutatásaik rendkívül kedvezőek. – A tritikálé egy új fajta, ami a búzának és a rozsnak a keveréke. Rendkívül kedvező takarmányozási értékeket képvisel, kiemelkedő beltartalommal rendelkezik. A pályázat előtt elenyésző területű tritikálénk volt. Most vetőmagnak és takarmányozás céljából is termeljük ezt a gabonafélét. Szabó Lajos kiemelte, a tritikálé egyre népszerűbb, egyre szélesebb körben ismerik és termesztik. Több partnergazdaságuk is vásárolt már tőlük vetőmagot. – Elsősorban tömegtakarmányként, őszi takarmánykeverékként hasznosítják, de úgy látom, a népélelmezésben is jelentős szerepe lehet. A kísérlet során ezt is kipróbáltuk a sütödék közreműködésével. A teljes kiőrlésű tritikáléliszttel kapcsolatos tapasztalatok is nagyon kedvezőek.