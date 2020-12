Megint családbarát munkahely lett

Az idén 18 éves PC Trade Systems Kft. a napokban zsinórban negyedik alkalommal kapta meg a Családbarát Vállalat elismerést. Szegedi központtal, de országos lefedettséggel informatikai rendszereket terveznek, építenek, szoftvereket fejlesztenek.

– Szerencsések vagyunk, mert egy olyan területen dolgozunk, ahol a távmunka megoldható, cégünknél már évek óta működik, igaz, nem ekkora létszámra. Továbbá az IT-re óriási igény volt és van, nem kellett senkit elbocsátanunk, sőt, bővülni is tudtunk. A pandémia persze kollégáinkat is érinti gyermekeik, családtagjaik révén, de ez a díj is jelzi, munkáltatóként biztos és támogató hátteret tudunk nyújtani a jelenlegi helyzetben is – mondta Tóth Gábor.

A család és munkahely összehangolását szolgálja a táv­munka lehetősége, ennek feltételrendszerét már évekkel ezelőtt kidolgozta a PC Trade Systems. Többnyire akkor vették igénybe a dolgozók, ha a gyermek beteg lett, vagy egyéb rendhagyó élethelyzetekben. A családosoknak kedvezett a cég azzal is, hogy rugalmas munkaidőt állapított meg a szülőknek, így sokkal zavartalanabb az óvodába és iskolába járás.

– Egyaránt fontosak nekünk a gyermekes szülők, és azok is, akik még csak most állnak családalapítás előtt. Felelősségteljesebb az alkalmazott, ha már rendelkezik a család adta hátországgal – hangsúlyozta az ügyvezető.

Rendszeresen nyári táborokat is szervez munkavállalói gyerekeinek a PC Trade Systems, alapvetően azért, mert a szünidőben sok családban gond, hol legyen az iskolás, amíg a szülők dolgoznak. De a táborozások alatt nemcsak a gyerekek, a szülők közt is barátságok születnek.

Társadalmi szerepvállalásuk más területeken is aktív, számos – elsősorban a beteg, rászoruló gyermekekkel foglalkozó – alapítványt segítenek, rendszeres véradók, saját futócsapatuk van, illetve kiemelten támogatják a szegedi kézilabdaéletet.

– Sok fiatal van az egyesületeknél, szimpatikus csapatsport, jó a társaság. Fontos a szakmai tudás, de a jó szellemi teljesítményhez kell az aktív sportolás is – vallja Tóth Gábor.