Ösztöndíjpályázatot írtak ki Forráskúton egyetemistáknak

Forráskút önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az idei évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. November 5-éig jelentkezhetnek a hallgatók, akik szociális helyzetük alapján kaphatnak ösztöndíjat.

– Forráskúton azok számára írjuk ki ezt az ösztöndíjpályá­zatot, akiket már felvettek va­­lamely felsőoktatási intézménybe. Két félévre állapítják meg, és a hallgatók csúsztat­­va kapják meg az összeget. Azaz, ha valaki most ősszel megigényli, a következő két szemeszterben utalják neki a kiírt összeget – tudtuk meg Kapás Anitától. A település jegyzőjét a 2020. évi ösztöndíjpályázat részleteiről kérdeztük.

Ősszel szoktak az érintettek pályázni. 2500, 3000 és 4000 forint havi ösztöndíjat kaphatnak szociális helyzetüktől függően az igénylők. A Forráskúton lakó hallgatók többsége a Szegedi Tudományegyetemre jár, azon belül is valamilyen közgazdasági, pedagógiai képzésben vesz részt. De termé­szetesen vannak olyanok is, akik a budapesti műegyetem hallgatói, vagy éppen Pécsett, esetleg Győrben végzik felsőfokú tanulmányaikat.

Az ösztöndíj összegét még bizonyos mértékig a megyei önkormányzat is megtámogatja, illetve az illetékes felső­oktatási intézmény is tesz hozzá – mutatott rá Kapás Anita. Arról is tájékoztatott, hogy Forráskúton az érintett hallgatók többsége minden évben benyújtja kérelmét. Nagyjából húszan szoktak jelentkezni. Forráskúton igyekeznek is a megfelelő fórumokon hirdetni, hogy minél többen tudjanak erről a lehetőségről.

A pályázati feltételekről ér­­deklődni a polgármesteri hivatalban Galzóné Gyuris Tímea ügyintézőnél, illetve a www.emet.gov.hu oldalon le­­het. Továbbá az új pályázóknak regisztrálniuk szükséges, amely elérhető a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon. Azok a pályázók, akik már korábban regisztráltak a rendszerben, a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. A pályázatok EPER-Bursa rendszerben történő rögzítésének és a polgármesteri hivatalhoz történő benyújtásának (a szükséges mellékletekkel együtt) ha­­tárideje:

2019. november 5.