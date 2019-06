Németországban is népszerűsítik a zalaegerszegi járműipari tesztpályát

Ismeretterjesztő rendezvényekkel népszerűsítik Németországban a hagyományos járművek mellett önvezető és elektromos hajtású gépkocsik tesztelésére is alkalmas zalaegerszegi járműipari próbapályát (ZalaZONE), az országos "roadshow" újabb állomását kedden tartották a fővárosban, Berlinben.



A nagy érdeklődés mellett, ágazati szakemberek és politikus részvételével tartott fórumon előadást tartott mások mellett Szalay Zsolt, a ZalaZONE-t működtető társaság kutatási és innovációs részlegének, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépjárműtechnológia tanszékének vezetője.



A fórum után a közmédiának elmondta: a résztvevők "fontos és releváns" kérdésekkel fordultak az előadókhoz, és nemcsak a ZalaZone-nal vagy a magyar-német együttműködéssel kapcsolatban, hanem a többi között arról is, hogy miként foghat össze a szakma az önvezető járművek tesztelésére vonatkozó szabályok európai szintű harmonizációja érdekében.



Hozzátette: a ZalaZONE-nak kiemelkedő szerepe lehet a magyar-német járműipari együttműködésben, hiszen egész Európában, "de talán az egész világon sincsen" annyira sokoldalú tesztpálya, mint a zalaegerszegi, ez pedig komoly lehetőség a német fejlesztőknek termékeik kipróbálására.



Lényeges tényező az is, hogy a ZalaZONE úgynevezett tudásközpontként is működik majd. A pálya körüli infrastruktúra részeként tervezett egyetemi kutatóközpontot révén a tudományos és az üzleti célú kutatás olyan szintű integrációja, összefogása valósul meg, amely eddig ismeretlen a hasonló autóipari teszpályáknál.



A ZalaZONE kiépítésével az egyetemi képzés is gazdagodik két új, speciális mérnöki szakkal. Az egyik az önvezető járművekre szakosodott járműmérnöki, a másik pedig a terület informatikai hátterére összpontosító informatikai képzés lesz, mindkét szakon angol nyelven zajlik majd az oktatás - fejtette ki Szalay Zsolt, megjegyezve, hogy mindez "nagyon tetszik a német partnereknek is", akik pontosan tudják, hogy kulcsfontosságú a magasan képzett munkaerő utánpótlása.



Mint mondta, legszívesebben valamennyi szakmabelit elhívná Zalaegerszegre, hogy bemutassa nekik a ZalaZONE-t. Ez azonban "sajnos nem lehetséges, ezért mi jövünk ide", Németországba, a magyar autóipar első számú partnerországába. A "roadshow" első állomása München volt, Berlin után pedig Stuttgartban és Düsseldorfban is bemutatkoznak - mondta a ZalaZONE kutatási és innovációs vezetője.



A tesztpályát a zalai megyeszékhely mellett egy 265 hektáros területen építik, alapkövét 2017 májusában tették le, első ütemét 2019 május 20-án avatták fel, az összesen 45 milliárd forintos beruházás befejezése 2020-ra várható.



A fejlesztés egyik különleges eleme lesz egy úgynevezett okos város (Smart City), amelyhez hasonlót csak az amerikai Michigan államban építettek járműipari tesztpálya részeként. A Smart City révén a jövő meghatározó technológiáit belvárosi és külvárosi környezetben is lehet kutatni és tesztelni a ZalaZONE-on, és a pálya "okosvárosi" részén nemcsak utakat, utcákat, kereszteződéseket, körforgalmakat vagy éppen buszsávokat építenek ki, hanem még épülethomlokzatokat is.



A ZalaZONE további egyedülálló adottsága a határokon átnyúló mobilitás kutatásának és tesztelésének lehetősége, ugyanis egy különleges magyar-osztrák-szlovén együttműködési megállapodás révén kialakítanak egy nemzetközi közúti tesztfolyosót a Zalaegerszeg-Graz-Maribor háromszögben.