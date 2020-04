Csattanó maszlag volt a kedvence

Egy igazi „fekete özvegyet” mutatunk be Szeged 20. századi történetéből, akit végül nem ítéltek halálra. Filó Margit két férjét és édesanyját is eltette láb alól, de nem állt meg itt.

Nadragulya, tölcséres beléndek, csattanó maszlag, vagy ahogy a Délmagyarország 1968. október 29-ei cikkében írják, maszlagos redőszirom: ebből az atropint tartalmazó növényből találtak több kilót özvegy Varga Sándorné, született Filó Margit Hétvezér utcai lakásában. Az 1915-ös születésű asszonyt gyilkosságért tartóztatták le, amikor egyik bérlője gyanús körülmények között hunyt el. A halál oka fulladás volt, de a külsérelmi nyomokból látszott, hogy összeverték.

Azért is döbbent meg Rókus, mert a szegényesen öltözködő, kuporgató asszonyról senki sem tudta elképzelni, mi mindenre képes, hogy vagyonát gyarapítsa. Az emberekkel könnyen teremtett kapcsolatot, ahogy lapunk is írja, „…közel férkőzni mézes-mázos szavakkal, apró szívességekkel az áldozathoz, s amikor a feltételek alkalmasak rá, eltenni láb alól.”

Lánykorában, alkalmi munkásként pereskedett akkori munkaadójával, egy makói baromfitenyésztővel. A kapott összegből vette meg a Hétvezér utcai házat, az emeleti lakásokat a város már korábban szegény bérlőknek adta ki. Az új tulajdonos több pénzt akart a lakásokért – de előbb, bár korábban inkább nőkkel tartott kapcsolatot, 1950-ben férjhez ment Barna Mihály kéményseprőhöz. Ahogy teltek az évek, a férfi egyre többet betegeskedett, és Margit édesanyja is hozzájuk költözött – ápolásukra felfogadta Biczók Lajosnét. Az 50-es évek végén mindketten elhunytak. Utóbb kiderült, hogy tölcséres beléndek mérge siettette az elmúlást.

Második férjének, a kiszombori Varga Sándornak is hamar feltálalta a maszlagos specialitásokat. A két férj megölése között gyógyszerrel elkábította és megfojtotta Biczók Lajosnét is: letartóztatták emberölés gyanúja miatt, de bizonyítékok hiányában az eljárást megszüntették. Övé lett mindkét férj és Biczókné vagyona. Siegel Ilonának pedig a bizalmába férkőzött: eltartási szerződét kötött vele, nagy mennyiségű altatót adott be neki, és úgy „beágyazta”, hogy megfulladt.

Miután másodszor is özvegyen maradt, és visszaköltözött Rókusra, volt ideje a szociálisan rászoruló bérlőkkel is foglalkozni. Többségüket sikeresen elüldözte, de az idős Tóthpál Mihályné mindenáron maradni akart – ez lett a veszte. Tóthpálnét megfojtotta.

Végül nem ítélték halálra, és börtönbe sem került a gyilkosságokért. „Tettei alapján természetesen bitófát érdemelt volna, de az orvosszakértők érvei előtt meg kellett hajolnom: özvegy Vargánét elmebetegnek nyilvánították, s tudomásom szerint élete végéig Budapesten, egy zárt osztályon élt” – mondta el Laluska Pál egykori bíró 2008-ban lapunknak: Bátyi Zoltán április 19-ei cikke felelevenítette az egykor nagy port felvert esetet. Filó Margitnak egyébként, kiderült, ingatlanai mellett százezer forintos takarékbetétkönyve is volt, a padlásán koponyákat is találtak. A babonás asszony egykor temetőben is dolgozott. A hazalopott koponyákból bájitalt főzött, árulta Rókus népének.