Jelenleg több mint 200 holttest van a Föld legmagasabb pontján – ennek kapcsán közölt egy cikket a Volgakstovo fehérorosz oldal, amiben kifejtették, hogy mennyibe kerül lehozni egy holttestet a hegyről. És ennek a cikknek a szemléje lett lapunk legolvasottabb cikke májusban. A lap azt írta, hogy amikor a hegymászók megpróbálják meghódítani az Everestet, el kell fogadniuk egy fájdalmas igazságot: ha a hegy elveszi az életüket, akkor a szeretteiknek sem ad holttestet. Egy holttest lehozása az Everestről 10 ezer és 40 ezer dollár között mozog.

A második legnépszerűbb írásunkban pedig nem más, mint Mészáros Lőrinc szerepelt. A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium ballagásán egy szemfüles olvasónk vette észre, hogy hazánk talán legismertebb házaspárja is a hozzátartozók között álldogál. Várkonyi Andreáról köztudott, hogy szegedi származású: itt érettségizett és itt szerezte meg orvosi diplomáját is, sőt, televíziós karrierje is innen indult. Így talán nem is meglepő, hogy rokoni szálak a mai napig kötik a városhoz. Most is ezért jött el a ballagásra férjével, Mészáros Lőrinccel: családtagját köszöntötte annak alkalmából, hogy végzett középiskolai tanulmányaival.

Májusban is sokat olvastak a kutakról. Azt írtuk, hogy felvették az ásotthalmi helyi értéktárba az ásott és fúrt kutakat. A kezdeményező, Fackelmann István alpolgármester volt.

A negyedik legolvasottabb írás egy tragédiáról szólt. Elhunyt Dr. Bereg Edit gyermekneurológus szakorvos.

Az ötödik helyre pedig egy gyilkossági hír került. Az apja vadászpuskájával ölte meg a barátnőjét a szegedi férfi, aki azután saját magával is végzett. A férfi készülhetett a gyilkosságra, A fiatal férfi rokonai jelentették a rendőrségen, hogy két napja nem tudják elérni telefonon, ez pedig szokatlan tőle. Később a nő lakásában találták meg a holttesteket.

