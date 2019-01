A garázsokat csak fagyban tudják használni: Kakasszéken még mindig a sár az úr az internet miatt

Egy lakos csővel jelzi, meddig tart az aszfalt, hogy ne süllyedjenek kerékagyig az autók. Fotó: Kovács Erika

– Azután, hogy a cikk megjelent, kijött néhány munkás. Körbenéztek, itt-ott igazítottak valamit egy kisgéppel a bejárókon, de nem tömörítettek, úgyhogy ugyanúgy süpped a talaj, mint eddig – mondta Kulik Dezsőné. Ahogy megírtuk , Székkutas-Kakasszéken karácsony előtt két héttel munkások jelentek meg. Gödröt ástak, internetet vezettek. A munkálatokról azonban senki nem értesítette előre a helyieket, akik este, amikor hazatértek a munkából, azzal szembesültek, hogy nem tudnak beállni a garázsukba. Sőt, gyalog is csak a szomszédoktól kölcsönkapott pallókon léphettek be a saját portájukra.A kakasszékiek örülnek az internetnek, azt is megértik, hogy a munkálatok kellemetlenséggel járnak. Csak már unják, hogy hetek óta nem történik semmi. A munkások karácsony előtt mentek el Kakasszékről. A földet nem egyengették el, nem tömörítették, hatalmas a sár.– Bár az újságcikkben azt ígérték, letakarítják az utat, nem tették meg. Most, ebben a szeles időben nincs ugyan sár, mert rászáradt az útra. De ha megint jön egy kis eső, akkor megint váltócipőt kell magunknál tartani – mondta az asszony.Hogy mennyire süpped az út melletti földes rész, ezt is megmutatta. – A szomszéd kitett egy nagy csövet. nem ok nélkül. Ez egy keskeny út, itt nem fér el egymás mellett az aszfalton két autó. Normál körülmények között mindenki szépen lemegy az egyik kerekével az úttestről. Most is így történt, csakhogy a lehúzódó nagy autó kerékagyig süllyedt a sárba. Úgy húzták ki traktorral.Előző cikkünkben megírtuk, a beruházás projektvezetője azt ígérte, az időjárás függvényében az új év első két hetében fejezik be a dolgozók a munkát. A kakasszékiek szerint a héten jó idő volt. Már nagyon elegük van a kellemetlenségekből. Lassan egy hónapja várnak.