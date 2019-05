Átjáróról kaphatta a nevét Hód falu

– Hódmezővásárhely nevének eredetével több történész és helytörténész is foglalkozott. Először Szeremley Sámuel hajdani vásárhelyi református lelkész, aki 1837 és 1924 között élt – mondta Kruzslicz István, a Hódmezővásárhelyi Levéltár nyugalmazott igazgatója. – Szeremley Hód-Mező-Vásárhely története című munkája öt kötetben foglalkozott a város múltjával. A második kötetben minden lehetséges verziót megemlített, hogy egy Hód nevű birtokosról kaphatta a város a nevét, vagy a vízi rágcsálókról. A harmadik verzió pedig a Hold. Ez utóbbi felvetés egyébként nem tudományos. Bár egy időben tényleg Holdmezővásárhelynek is írták a város nevét. Akkor az volt az elgondolás, hogy esetleg a félhold alakról kaphatta a nevet. Egy bizonyos, már akkor is foglalkoztatta az embereket a település néveredete. Szeremley ezen változatok mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy meg kellene vizsgálni az ezen a területen előforduló néptöredékek nyelvi emlékeit is. Meg is említette a szláv „hód" szót, amely járást, járatot, menést jelent. Időszámításunk után 6-700 évvel avarok és más népvándorláskori népek is előfordultak ezen a vidéken, amire régészeti leletek, például a székkutasi avar temető, jelentik a bizonyítékot. A kutatások szerint bolgár-szlávok is éltek itt. Ez a terület akkoriban az év nagy részében víz alatt állt. Voltak kiemelkedő hátságok, amelyek egyikén települt meg Vásárhely is.



A mai Újváros helyén pedig Hód falu állt, amely lehet, hogy a két falu közötti átjáróról, gázlóról kaphatta a nevét, amely az akkoriban élő embereknek nagyon fontos útvonal lehetett.



Kruzslicz István elmondta, több szláv eredetű név is fennmaradt Vásárhelyen, mint például a Zsena-ér, amely az asszony, vagy Gorzsa, amely a körte szóból származhat. Ezek is bizonyítják, hogy itt szláv néptöredékek is éltek a honfoglalás előtt.



A nyugalmazott levéltárigazgató beszélt arról is, hogy Vásárhelynek és Hódnak volt egy mezőségi és egy rétségi része. Ezek találkozásánál jött létre később Hód-Vásárhely, majd a mezővárossá válás után Hódmezővásárhely lett.



Kruzslicz István kiemelte, arra, hogy valóban létezett a Hód nevű település, a XII. századtól fennmaradó oklevelek a bizonyítékok.



– Hód nevű földbirtokost viszont nem találtak a kutatók az oklevelekben. 1150 és 1200 között az egyik oklevél megemlíti, hogy a Csák nemzetség lett Hódfalu és környéke földesura. 1200-ban pedig egy másik oklevél Csák Miklós ispánt Hód patrónusaként említi. 1231-ben jelent meg Csák Mikós Lőrinc oklevele, amelyben a fiaira hagyta Kopáncsot és a Hódon lévő birtokát. Ezek is bizonyítják, hogy Hód létezett, de a néveredetre nem adnak választ. Egyébként Vásárhely és Hód a tatárjárást is túlélte, sőt, a törökdúlást is.



Hód falu lakói később behúzódtak a bizonságosabbnak ítélt Vásárhelyre, így a falu elnéptelenedett. A település katolikus temploma 1711-ben omlott bele a Hód-tóba, mert a víz kimosta alóla a földet. Később, az 1800-as években fokozatosan települt újra Hód falu, de már Újváros néven.