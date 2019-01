Egy pesti retúr ma is belefér a kamionnal - 60 felett lesz buszvezető Kovács Pál

Női vonal



Több mint 50 ember dolgozik Kovács Pál vállalkozásaiban, és ezek között nem csak szállítmányozói van. Lányai nem akarták továbbvinni a fuvarozást, más szakmát választottak, így az ő jövőjüket nézve vásárolta meg a szegedi MÉH telep Dorozsmai út felőli részét, ahol a Naturliget nevű üzletben biotermékek és biokozmetikumok kis- és nagykereskedelmével foglalkoznak. A telephelyet azonban alaposan fel kellett újítani, beleértve az áruház épületét is.

– Nemrégiben, a Príma-díjátadó ünnepségen Csongrád Megyei Év Vállalkozója elismerést kapott Kovács Pál teherfuvarozó, a Hódtrans Kft. tulajdonosa is. Akinek talán máshogy alakul az élete, ha több beruházás van a 80-as években, de a vízügyi szakközépiskolát végzett földmérő inkább a Szegedi Volánhoz jelentkezett, hogy megszerezze a hivatásos autóvezetői jogosítványt.– Két évet írtam alá a jogosítványért a Volánnak, ott is kezdtem, és bár kamionos akartam lenni, akkoriban nehéz volt bekerülni a nemzetközi csoportba – emlékszik vissza. 1991-ben már magánvállalkozóként megvásárolta élete első vadonatúj kamionját. – Svédországból hoztam egy Scaniát, 180 ezer svájci frankba került, de a márka kínált hozzá jó fizetési feltételeket. Akkoriban a magyarforint-kamatok 30 százalék körüliek voltak, ma ettől „padlót fognánk".– Már az elején arra törekedtem, hogy ne fuvarszervezőkön keresztül dolgozzak, egy seprűgyár volt az első nagy partner, Svájcba hordtuk az árut Lajosmizséről – emlékszik vissza. Hazafelé sem jöttek üresen, cigarettapapírt vittek az Egri Dohánygyárba. Az első alkalmazottat 1992-ben vette fel, ő azóta is a cégnél dolgozik, sőt fia is megfordult a vállalkozásnál. – Akkoriban volt a szállítás aranykora, jól jövedelmezett a szakma annak, aki elment a pótos IFA-val sört teríteni, tisztességesen megélt belőle – mondja.1997-ben a Külkereskedelmi Bank hiteléből meg tudta venni a Tisza Volán hódmezővásárhelyi kirendeltségét. Így lett saját komplett fuvarozásra berendezkedett 22 ezer négyzetméteres telephelye, négy kocsiállásos műhellyel, raktárakkal, irodaházzal, nemzetközi, illetve belföldi szállításra alkalmas tehergépjárművekkel, munkagépekkel.2008 szeptemberéig kiegyensúlyozottan fejlődtek, ám a válság a céget is nagyon megviselte. – Kamionokat kellett eladnunk, munkatársaktól kellett megválnunk, összehúztuk magunkat, a korábbi tartalékokból éltünk – emlékszik vissza. A válságig 10 kamion futott a nemzetközi fuvarozásban, 14 belföldön, ez 2012-re úgy állt be, hogy 20-ra fejlődött a nemzetközi, és 4-re csökkent az itthoni. Belföldön túlméretes szállítmányokkal is megbirkóznak, ők fuvarozták a szegedi ELI lézeres központ óriási tartóelemeit is. Ezek darabonként 40 méter hosszúak, 4 méter szélesek voltak, és 32 tonnát nyomtak.– Ahova be tudtunk jutni, ott a mai napig is dolgozunk, van olyan termelő vállalkozás, ahol már a harmadik tulajdonossal működünk együtt, de még mindig velünk szállíttatnak – mondja, hozzátéve, a legrégebbi partnernek már 1993 óta dolgoznak.Az egész országra jellemző akut gépkocsivezető-hiányt ők is érzik, azonnal fel tudnának venni két sofőrt a nemzetközi fuvarozásba, ahol átlagosan 12 ezer kilométert futnak havonta a kollégák. – Egy-egy belföldi utat ma is szívesen megoldok kamionnal – mondja az 1956-os születésű cégvezető, aki az „idős sofőr nem vén sofőr" jeligére most készül megszerezni a jogosítványt autóbuszra is.Azon nem csodálkozunk, hogy Kovács úr volt a „legfiatalabb" a KRESZ-tanfolyamon, és azon sem, hogy teljesítette a rutinvizsgát, és készül a vezetésre a forgalomban. Szereti a kihívásokat, és persze vezetni akarja azt a Scania autóbuszt, amelyet augusztusban vásároltak, mondván, fejlődik a turizmus, van pénzük az embereknek utazni.Kovács Pál márkahűsége legendás, többször volt már Svédországban a gyárnak köszönhetően. – Sokan felhívnak azok közül, akik Scaniát terveznek vásárolni, hogy kikérjék a véleményemet, és ez megtisztelő – mondja Kovács Pál. Mindez jelzi, számon tartja a szakma.