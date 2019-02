Másodszor sem tárgyalták a költségvetést

A vásárhelyi közgyűlés ma sem tárgyalta az idei költségvetést, egy héttel elnapolták az ülést. Múlt héten azért maradt el a vita, mert a Fidesz–KDNP-frakció tiltakozott a hitelfelvétel ellen, kérte, azt töröljék a büdzsétervezetből, viszont ragaszkodott javaslataihoz, ezek be is kerültek a módosításba: a helyi vállalkozások építményadójának 30 százalékos csökkentése, a járdák és az utak folyamatos rekonstrukciója évi 300 millió forintból, valamint 50 kórterem felújítása, átalakítása idén és jövőre 1–1 milliárdból. Márki-Zay Péter polgármester akkor azt ígérte: eladósodás nélkül is elkészülhet az új büdzsé.



Kiderült, formai és tartalmi hibákat is tartalmazott a legújabb, mára beterjesztésre tervezett költségvetés, például a szöveges és a táblázatos rész nem mindenhol volt összhangban. A bevételi oldal irreálisan, indokolatlanul megnövekedett, kockázatos lett volna, és vagyonvesztéssel (például: ingatlanok értékesítése, privatizáció) járt volna – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Cseri Tamás és Hegedűs Zoltán frakcióvezető. Erről déltájban egyeztettek a városvezetővel, azt javasolva, a kiadások csökkentésével érjék el az egyensúlyt.



Megjelöltek több pontot a fejlesztési oldalon, amiből faragni lehetne, vagy teljesen el lehetne törölni. Például a Fidesz–KDNP nem támogatja a csúszdapark megépítését és a Kossuth téren lévő egykori vécé büfévé alakítását.

Hegedűs és Cseri dicsérte a polgármesterrel folytatott konstruktív, kompromisszumra kész megbeszélést, amelyen a konszenzus felé közelítettek az álláspontok. Ez reményt adhat a büdzsé jövő keddi elfogadására. Vita a beléptetésről

A Fidesz vásárhelyi szervezete lapunkhoz eljuttatott közleményében azt állítja: Márki-Zay Péter lezárja a városháza eddig mindig nyitva lévő ajtajait a vásárhelyi polgárok elől. A közlemény szerint azonosításra alkalmas fényképes igazolványt kérnek a portán a betérőktől, amit a városvezető szerint jogszabály ír elő számára. A Fidesz szerint ez azonban hazugság, jogszabály nem írja elő a teljes épület lezárását, csak az informatikai rendszerek, így a szerverek védelmét, ami eddig is biztosított volt. A polgármester ezzel kapcsolatban közölte: egy 2013-as rendeletet tartanak be.