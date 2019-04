Mit keresett a traktor az illegális szeméttelepen? - Vizsgálatra kérte a polgármester a városüzemeltetés vezetőjét

Zsótér Károly megmutatta, az Áchim utcai telepen tárolják az ágzúzalékot. Három helyen ezzel fűtenek. Fotó: Kovács Erika

Olvasónk felvételén a városüzemeltetési cég traktora látható a szeméttelepen. Fotó: Olvasói felvétel

Három héttel ezelőtt 10 hektáros területen égett az állami tulajdonban lévő, lezárt mindszenti szeméttelep, amelyet sokan illegális szemétlerakóként használnak. Amikor a tűz másnapján lapunk munkatársa a helyszínen járt, még mindig locsolták a területet a tűzoltók. Egy közelben lakó férfi azt mondta, éppen most oltják a szeméttelep szélén az önkormányzat által odahordott gallyakat, amelyekbe szintén belekaptak az előző este felcsapott lángok. Erről akkor megkérdeztük Zsótér Károlyt, Mindszent polgármesterét. Ő azonban ezt cáfolta. Azt mondta, az önkormányzat több intézményét is gallyzúzalékkal fűti, vagyis hasznosítják a lenyesett ágakat.Cikkünk megjelenése után néhány nappal levelet kaptunk egy mindszenti lakostól, aki kérte neve elhallgatását. Ő fotókat is küldött, amelyeken szerinte az önkormányzat traktorja látható az illegális szeméttelepen, amint ágnyesedéket hord oda. A levél kapcsán ismét megkerestük Zsótér Károlyt, Mindszent polgármesterét, akinek olvasónk fotóit is elküldtük.– A fotókon lévő traktor valóban az önkormányzati tulajdonú Városgazda Nonprofit Kft. járműve. Beszéltem az ügyvezetővel, kértem, hogy vizsgálja ki, mit keresett az illegális szeméttelepen a traktor, és az eredményről számoljon be. Ha meglesz, erről tájékoztatom a Délmagyarországot is – mondta Zsótér Károly. Most is hangsúlyozta, az önkormányzatnak szüksége van a gallyakra.– A Start Mintaprogramban néhány éve vettünk egy ágaprító gépet. Munkatársaink egész évben gyűjtögetik az ágakat, amelyekből aprítékot darálnak. A Dózsa-telepi iskolában és óvodában, valamint a városházán is az így készített ágzúzalékkal fűtjük a speciális kazánokat. Vagyis nekünk kell a gally, dehogy akarunk megszabadulni tőle – fogalmazott a városvezető, és megmutatta az Áchim András utcai telephelyen lévő ágzúzalék-tárolót, ahová több száz köbméter ledarált ág befér. Félig még most, a fűtési idény vége felé is tele van.Zsótér Károly a lakosokat is arra biztatta, ne az illegális szemétlerakóba vigyék a gallyakat, hanem ajánlják fel az önkormányzatnak, vagy bárki másnak, aki hasznát veszi a fűtésnél. Megemlítette, az önkormányzati ágzúzóval bérdarálást is vállalnak.