Nyertesünk örül a 30 ezer forint benzinpénznek - Izsó Béla sok évtizede hűséges lapunkhoz

Izsó Béla sokat autózik. Most egy ideig ajándékkártyával fizethet a benzinkúton. Fotó: Kovács Erika

– Bár mindennap végigolvasom a lapot, valahogy mégis átsiklott a tekintetem a saját nevemen. Egy ismerős hívott fel telefonon, és gratulált. Így értesültem, hogy én vagyok az egyik nyertes – mondta az idén 73 éves, hódmezővásárhelyi Izsó Béla.Mint arról beszámoltunk, a Mol Nyrt.-vel kötött együttműködési megállapodásunk alapján azok az előfizetőink, akik legalább egy éve hűségesek lapunkhoz, vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írtak alá, ingyenesen igényelhetnek Mol Partnerkártyát. Ezzel literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 Mol üzemanyagtöltő állomáson, ráadásul multipontokat is gyűjthetnek, amelyeket forintra váltva levásárolhatnak. A Délmagyarország nyereményjátékot is hirdetett: aki a megadott határidőig igényelt Mol Partnerkártyát, sorsoláson vett részt. Öten nyertek 30 ezer forint értékű Mol Group Gift ajándékkártyát, köztük Izsó Béla vásárhelyi előfizetőnk.– Amióta az eszemet tudom, azóta jár nekünk a Délmagyarország. Már a szüleim is előfizetők voltak. Mivel otthon hozzászoktam a laphoz, amikor saját családom lett, akkor én is előfizettem, s jár a mai napig is – mesélte Izsó Béla.A férfi elmondta, a napja azzal kezdődik, hogy lemegy a Délmagyarországért, és a reggeli kávéja mellett átolvassa. – A címlappal kezdem, és mindent elolvasok, kivéve a sportot, az nem az én világom. Leginkább a vásárhelyi történések, a helyi közélet, politika, a beruházások érdekelnek. A helyi kultúráról, de más települések történéseiről is szívesen tájékozódom. A magazinok közül a Lakás és Kert a kedvencem. Igaz, csak szobanövényeink vannak, de az is érdekel, hogy milyen praktikákkal lehet szebbé varázsolni az otthonunkat.Izsó Béla a Dunaferr szegedi kft.-jétől ment nyugdíjba. Kereskedelmi vezető volt. Két gyermeke van, fiai 49 és 50 évesek. Egyik fia kutató, a másik pedig Angliában él, kereskedelemmel foglalkozik. Izsóéknak 5 unokájuk is van, akik már 16 és 30 év közöttiek.Izsó Béla elmondta, nagyon örült már a partnerkártyának. – Sokat autózunk a nejemmel, ezért örülök a 6 forintos kedvezménynek és természetesen a 30 ezer forint benzinpénznek is. Mindig teletankolom az autót, úgyhogy amíg futja, addig a kártyáról tankolok!