Pótolhatatlan szakemberek távoznak Vásárhelyen

A vásárhelyi városházáról több mint negyed évszázad után távoznak kulcsmunkatársak. Fotó: Török János

Mucsi László, az önkormányzat városfejlesztési irodájának vezetője és helyettese, Szilágyi Tamás csoportvezető távozik a vásárhelyi polgármesteri hivatalból. Felmondásukról korábban már beszámoltunk, előbbinek 27, utóbbinak 25 éves munkaviszonya szűnik meg. Úgy értesültünk: az indok az lehet, hogy az utóbbi időben Márki-Zay Péter polgármester sok mindenért őket hibáztatta.– A távozó vezető tisztviselők nemcsak munkatársaim, barátaim is voltak. Két kulcsembert üldözött el a polgármester – jelentette ki az üggyel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Kószó Péter (Fidesz– KDNP). – Jelentős fejlesztések lebonyolítása, a pályáztatástól a közbeszerzés levezénylésén át a megvalósításig fűződik hozzájuk. Előkészítették a 156 milliárdos Modern Városok programot is. A polgármester a közgyűlésen megalázta őket, a munkájukat becsmérelte, amit facebookos videóüzenetében megismételt – közölte még.Az egykori alpolgármester arról is megemlékezett, hogy Mucsi és Szilágyi négy polgármestert szolgált ki, és legalább 300 milliárd forintot hoztak Vásárhelyre. – Sajnálom, hogy két tisztességes ember távozik, ezzel a város ütőerét vágta el a polgármester – fűzte még hozzá Kószó Péter.– Márki-Zay, ha hibázik, nem ismeri el, inkább bűnbakot keres. Ez történt most is. Ne a párt- és mozgalomépítéssel foglalkozzon, hanem a város ügyeivel – csatlakozott Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP közgyűlési frakciójának vezetője. – Azt sem értette meg a legutóbbi közgyűlésen, hogy a 117 kilométernyi külterületi kerékpárút építése turisztikai fejlesztés, beruházás, ami szerepel az ahhoz kötődő kormányhatározatban. De ezzel tisztában kell lennie Varga Ildikó jegyzőnek és a kabinetiroda vezetőjének, Kis Andrea alpolgármesternek is. A két meghurcolt szakembertől kérjen bocsánatot! – követelte a polgármestertől a politikus. Megállapította: a Modern Városok program leállt, 156 milliárd forint sorsa forog kockán, amit akár el is veszíthet a város. Hozzátette: ha megállapítható, keressék meg a felelősöket.– Ez a saját döntésük, nem akarom minősíteni, nem is tehetem meg – reagált Márki- Zay Péter polgármester. – Mostanában sérelmeztem a Járható Vásárhely programmal kapcsolatos pályáztatást, illetve a Modern Városok programhoz kötődő dolgokat. Szakmailag nagyra becsülöm őket, sajnálom, hogy úgy döntöttek, elmennek. Igyekszünk megfelelő szakemberekkel minél hamarabb pótolni őket. Tavaly 30 ember távozott a hivataltól, azt a helyzetet is megoldottuk, ezt is meg fogjuk – közölte a városvezető.Már meghirdették az állásokat a polgármesteri hivatal gyorshírszolgálatának Facebook-oldalán. Az érintetteket, Mucsi Lászlót és Szilágyi Tamást többször próbáltuk elérni telefonon, eddig nem sikerült.