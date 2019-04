Rendőrökkel gyakoroltak a vásárhelyi motorosok

– Úgy gondoltam, hogy minden évben, amikor beköszönt a jó idő, és a motorosok előveszik a járgányaikat, érdemes egy kicsit a tudásunkat is leporolni. Nem árt, ha profi rendőrmotorosoktól kapunk képzést arról, miként használjuk úgy a motort, hogy az minden szempontból biztonságos legyen. Ez a tudásfrissítés nemcsak a saját testi épségünk, hanem valamennyi közlekedő érdekében fontos – hangsúlyozta a képviselő, aki maga is motorozik.



A rendőrkapitányság vezetéstechnikai pályát épített, ahol lehetett gyakorolni többek között a vészfékezést és a manőverezést is. A gyerekek közben a biztonságos kerékpározást gyakorolhatták a KRESZ-pályán. A motoros biztonsági napon már délelőtt is több mint száz motoros vett részt.