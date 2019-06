Már apad a Tisza - és nem is kap esőből utánpótlást

Egy hete, múlt hét hétfőn zárták le a forgalom elől a szegedi Huszár Mátyás rakpartot a Tisza áradása miatt. A víz az úr azóta az úttesten is, ezt a szegediek ki is használták, a hétvégi jó időben sokan mezítláb tesztelték a folyó hőfokát. Múlt héten megírtuk (2019.06.04.: Gyorsan árad a Tisza) gyorsabb az áradás, mint ahogy a szakemberek számítottak rá, legalább napi 10 centivel nőtt a vízállás egészen a hétvégéig. Pünkösd vasárnap 13 órakor tetőzött a folyó 616 centiméterrel Szegednél. Hétfő reggelre megkezdődött a lassú apadás, akkor 611 centit mértek a vízügyi szakemberek. – A Tisza magyarországi szakaszán a Felső-Tisza apad, a Közép -Tiszán várhatóan a hét elején gyorsulhat fel az apadás intenzitása. A Körösök vízrendszerében nem volt nagyobb mennyiségű csapadék – magyarázta Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője. A Hármas Körös szarvasi szelvényénél 639 centi volt a vízállás, ez várhatóan ma este fog tetőzni. Ezt követően lassú, majd intenzívebb apadásra számítanak. Ahogy korábban megírtuk, itt elrendelték egy hete az I. fokú készültséget, amelyet továbbra is fenntartanak. Megtudtuk a Maros is apad, ez várhatóan nem fog változni.A Tisza Szegednél még lassan apad, a hét folyamán azonban egyre gyorsuló ütemben zajlik majd a vízszintcsökkenés. Az alsó rakpartról is lassan vonul le a víz, így a rakpart lezárása továbbra is szükséges. Kozák Péter elmondta kilenc évvel ezelőtt, 2010-ben volt nagyobb árhullám, azóta komolyabbra nem emlékszik. Úgy fogalmazott szerencsés volt a helyzet idén, Szegeden árvízvédelmi készültséget sem kellett elrendelni, erre 650 centiméter felett lett volna szükség. – Magasabb feladatellátási szintre volt szükség viszont a Hármas-Körösnél, ott az I. fokú árvízvédelmi készültséget június 2-án rendeltük el és még mindig érvényben van. Ezekre mind felkészültünk, nagyobb áradás szerencsére nem volt – részletezte az ATIVZIG igazgatója. Mivel nagyobb esőzést nem jósolnak a meteorológusok, így biztos apadni fog a folyó. A Felső Tisza-parton egyelőre még árvíz lepi el az árteret, a szegediek tehát pár napig még moshatnak lábat és horgászhatnak is az alsó rakparton.