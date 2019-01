A tisztös szögedi ö-vel beszél, mondják. De nem csak a szögedi. Az értelmező kéziszótár szerint több nyelvjárásunknak az az eltérő mértékben meglévő kiejtési sajátossága, hogy a zárt e helyett ö-t ejtenek. Az ö-ző nyelvjárás a dél-dunántúli területekre, Szeged környékére, és az Al-Dunáig a Duna–Tisza közére jellemző. A köztudatban valahogy mégis Szegedhez és környékéhez kötik az ö-zést: a szögedi embör szögediesen beszél, és szögedi papucsot visel. Mára már a szögedi papucs ritka, az ö-zés viszont még nem ment ki a divatból. Egy Baranya megyéből idetelepült ismerősömet meglepte az, mennyien ö-znek még Szegeden, ő egy kistelepülésről érkezett, ott is beszélnek tájszólással. Ám hogy egy nagyvárosban is, és ennyien? Több barátom is édesen ö-zik, bár érdekes, ők nem szegediek.



Egy volt kolléganőm Mórahalmon nőtt fel, az irodában nem használta az ö-ző nyelvjárást, így amikor először hallottam egy bulin így beszélni, nagyon meglepődtem. Aztán később már bent is használta, főként ha ideges volt, vagy felbosszantották. Vásárhelyi barátnőim is gyakran így kommunikálnak, ha sokat vagyok velük, rám is rám ragad. Kollégám cikkéből kiderül, ez egy bújócskajáték: ahogy az első ö-ző szótag elhagyja valamelyik beszélő száját, a többiek is ö-zni kezdenek. Így megállapítottam, én is „rejtőzködő ö-ző" vagyok. Olyanok is vannak, akik nyilvánosan nem merik használni a nyelvjárást, csak otthon, családtagjaikkal, barátaikkal. Mi, szegediek nem lepődünk meg, ha ilyet hallunk, ám sokan megszólják azt, aki nyelvjárásban beszél. Pedig hagyományaink, szokásaink megőrzése igenis fontos. A nyelvjárásokat kutató nyelvészek sem tudják megmondani, vajon megszűnik-e az ö-zés. Bízom benne, nem fog eltűnni a szögedi beszéd, és sokáig mondjuk még, hogy köll nekünk egy kis szögedi halászlé.