Sorra nyíltak az ajtók

Hat lakásba ment be ahonnan kabátokat, telefonokat és készpénzt is elvitt egy férfi Szegeden. Emellett egy autót is feltört, ahonnan szerszámgépeket szerzett. A rendőrök elfogták.

A megalapozott gyanú szerint a 44 éves szegedi lakos 2020. október végén és november elején hat alkalommal surrant be olyan lakásokba a belvárosban, melyeknek ajtajait nyitva találta. A férfi az értékes tárgyakat kereste, így több kabátot, mobiltelefont, táskát, készpénzt, személyes iratokat, cipőt és bakancsot is magával vitt. Egy alkalommal egy személyautót is feltört melynek ülésén egy ütvefúrót és egy csavarbehajtót látott meg. A szerszámgépek mellett egy mellényt is elvitt. A rendőrök az adatgyűjtés során megállapították a feltételezett elkövető kilétét, akit elfogtak és előállítottak. Ellene üzletszerűen elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és az illetékes ügyészségen kezdeményezik letartóztatásának indítványozását.

A besurranásos lopások megelőzése érdekében a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosok figyelmét az alábbiakra:

• A kaput, bejárati ajtót akkor is tartsák zárva, amikor otthon vannak, hiszen még nappal sem biztos, hogy észreveszik a hívatlan látogatót! Miközben a lakás különböző pontjain tartózkodnak, a tolvaj könnyen magával viheti a bejárat közelében található értékeket. A zsákmány ekkor többnyire kabát, cipő, mobiltelefon, vagy táska személyes iratokkal, készpénzzel. Ilyenkor nem csak az anyagi veszteség okozhat problémát, de az okmányok pótlásáról is gondoskodni kell.

• Ha csak rövid időre hagyják el a lakást (például kikísérik a vendégeket, a bejárat előtt átvesznek egy csomagot, leviszik a szemetet, vagy éppen beugranak valamiért a szomszéd lakóhoz), akkor is mindig zárják be az ajtót!

• Szellőztetésnél is legyenek óvatosak! Ne hagyják nyitva a földszinti lakás ablakait, ha nem tartózkodnak a szobában! Néha pár pillanat is elég, hogy a tolvaj bejusson az adott helyiségbe, és elvigye, amit csak tud. Ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló vagy pinceablakok esetében is.

• A kertes házban élők se felejtsék el, hogy amíg kertészkednek vagy a teraszon pihennek, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonukba, majd észrevétlenül távozhat onnan értékeikkel együtt!

• A megelőzés érdekében kísérjék figyelemmel a lakókörnyezetükben feltűnő, gyanúsan viselkedő idegeneket, jegyezzék fel az ismeretlen autók rendszámát!

• Ha mód van rá, szereltessenek fel ajtónyitásra működő hangjelző készüléket és/vagy riasztóra kötött kamerát!