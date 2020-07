110 nyereményt sorsoltunk ki

Kisorsoltuk a 110 éves Délmagyarország születésnapi játékára jelentkezett előfizetőink között lapunk 110 ajándékát.

A június elején kezdődött já­tékban a lapunkban található nyereményszelvényeket kellett visszaküldeni. Összesen 2282 darab szelvényt kaptunk vissza önöktől. Mivel a játékszabályzat megengedte, hogy egy előfizető több szelvényt is visszaküldjön, sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. A játékosok között több olyan is van, aki igazán szerencsés, mert kétszer is nyert.

Lapunk születésnapi játékán előfizetőink nyerhettek kétszemélyes wellnesshétvégét, fürdőbelépőt, vacsorameghívást, televíziót, háztartási gépeket, könyvcsomagokat, edénykész­letet, evőeszközkészletet, il­let­­ve 110 napos Délmagyarország-­előfizetést is.

A nyerteseket telefonon vagy e-mailben értesítjük majd, ak­­kor egyeztetünk velük a nyeremény vagy nyeremények át­­adásáról is.

Köszönjük mindenkinek, aki velünk játszott, és még szebbé tette ezzel a szerkesztőség számára is a Délmagyarország 110. születésnapját. A nyerteseknek szívből gratulálunk!