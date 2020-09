A hetedikes fiúk is ingyen kaphatnak HPV elleni oltást

Garat- és gégerákot, vagy akár nemi szervi daganatot is okozhat a férfiaknál a humán papillomavírus (HPV) – erről számolt be lapunknak Jeszenszky Mária gyermekorvos. Ezért fontos, hogy a fiúk is megkapják a vírus elleni oltást, amit most már ők is ingyen kérhetnek hetedik osztályban.

Idén ősztől a hetedik osztályosok közül már nemcsak a lányok, hanem a fiúk is megkaphatják térítésmentesen a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, ha azt a szülők igénylik gyermekeiknek – ezt Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere jelentette be. Közölte, ahogyan a lányok esetében, úgy a fiúknál sem kötelező az oltás, önkéntes alapon és a szülői beleegyező nyilatkozat után kaphatják meg a tanulók az iskolákban. Kiderült, a HPV kétszáz altípusa közül tizenkettő a rákos elváltozást is okozó altípusba tartozik, az alacsony rizikójúak a nemi szervek bőrfelületén szemölcsök kialakulását idézhetik elő. A fertőzések legnagyobb része egy-két év alatt spontán megszűnik, de vannak olyan betegek, akiknek a szervezetében évtizedekig megmarad a vírus, rákos elváltozást okozva. A nőknél a méhnyakrák kialakulásáért felelős a HPV– tette hozzá. Lapunk kérdésére Jeszenszky Mária csecsemő- és gyermekgyógyász elmondta, nemcsak a nőknél okozhat rákot a HPV, hanem a férfiaknál is kialakulhat a vírus miatt nemi szervi daganat, valamint garat- és gégerákot is okozhat náluk. A fertőző betegségekkel is foglalkozó szegedi szakember szerint az oltással nemcsak magukat, hanem a párjukat is megóvják a betegségtől a férfiak. Hozzátette, ismeretségi körében van olyan szülő, aki már 8-10 évvel ezelőtt – amikor még nem volt díjmentes az oltás – beadatta fiának az oltóanyagot. Megtudtuk, körzetében is érdeklődtek már a HPV elleni oltás iránt a fiúgyermekes édesanyák. Hazánkban 2014-ben vezették be a 12. életévüket betöltött, hetedikes lányok HPV-oltását, az átoltottságuk már elérte a 81 százalékot az iskolai kampányoltások által. A szakemberek szerint a fiúk esetében most bevezetett oltással a vírus körforgása jó esetben lezárható lesz, vagyis meg tudják fékezni a HPV-fertőzést.