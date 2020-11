A netre költözött a Civil Börze

Idén a járványhelyzet nem teszi lehetővé a hagyományos karácsonyi vásárok megtartását, emiatt sok civil szervezetnek nincs lehetősége a már szokásossá vált adventi adománygyűjtő kampánya fizikai megvalósítására. A Miniszterelnökség a Civil Központok országos hálózatával együttműködve ezért az online térbe költöztette az Adventi Civil Börzét, amelyen megyénként két-három civil szervezet vesz részt adománygyűjtő kampányával.

A résztvevő szervezetek nem egyszerre mutatkoznak be, hanem az adventi kalendáriumok hagyományainak megfelelően hétről hétre, így érdemes többször is ellátogatni az oldalra. Csongrád-Csanád megyéből múlt héten a nagycsaládokat és a hátrányos helyzetű gyermekeket, fiatalokat segítő Fatima Ház Alapítvány mutatkozott be, ezen a héten pedig a Prima-díjas Új világ Alapítvány vesz részt a börzén. Egyelőre tehát őket le­­het segíteni. Bármely magán- és jogi személy adományozhat bármekkora összeget az alapítványoknak. Az adományozás banki átutalással történik, a közleménybe az

„Adventi Civil Börze” (vagy röviden „ACB”) megjegyzést szükséges beírni. Egy adományozó akár több, neki tetsző és a bemutatkozás során számára meggyőző szervezetnek adományozhat. Az adományt fogadó szervezet utaláshoz szükséges adatai a kampányfelületen, illetve a szervezet honlapján találhatóak.