A Parlament homlokzatára vésik fel Makó címerét

Felvésik a Parlament homlokzatára 120 másik városéval együtt Makó címerét – ezek az Országház épületéről annak felépítése óta hiányoztak. A munka nyáron fejeződik be.

Az 1896-ban épült Kossuth té­­ri Országház homlokzatát je­­lenleg összesen 386 címer dí­­szíti. Az említett 120 címer azért hiányzott eddig, mert mint az Építészfórum című lap írja, a Parlament építése során az eredeti tervek szerint a 63 vármegyétől, valamint a törvényhatósági jogú és szabad királyi városoktól kérték be a saját faragott címereiket. Ezek közül viszont volt, ami nem ér­kezett meg időben, így egyes városoké – hogy üres helyek ne maradjanak a falon – kétszer is felkerült.

A hibát az 1960-as felújításá­val sem korrigálták, most vi­­szont az Országgyűlés Hivatalának kezdeményezésére a Steindl Imre Program részeként megteszik. A nemzeti összetartozás éve kapcsán ke­­­­­rült ismét előtérbe, hogy eb­­ben a szimbolikus dologban rendet kellene tenni. Csongrád megyéből egyébként nemcsak a Maros-parti város címerét pó­­tolják most, hanem Csongrádét, Hódmezővásárhelyét és Szentesét is. A munka várható­­an június 4-én fejeződik be.