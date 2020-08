Hamarosan visszakerül Szegedre a Pszichiátriai Klinika

Rövidesen visszaköltözik a Pszichiátriai Klinika Makóról Szegedre, de a folyamat időbe telik. Az egyetem szeptemberre ígérte a korábbi állapotok helyreállítását, amit egyébként a szakorvosjelöltek és a rezidensek is szorgalmaztak.

Sokat kell utazni. Többek kö­­zött ez a problémája a Szegedi Pszichiátriai Klinika szakor­vosjelöltjeinek és rezidensei­nek, akiknek április óta Ma­kóra is kell járniuk dolgozni. A Pszichiátriai Klinikát a koronavírus-járvány miatt költöztették el a 2-es kórházból, amit járványkórházzá alakítottak. Innen egyébként nemcsak a pszichiátria, hanem több más osztály is elköltözött egy időre, például a szájsebészet is.

Levelet írtak

A rezidensek a helyzet megoldásának érdekében írtak egy levelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, amelyben kérik, hogy visszatérhessenek Szegedre. A Szegedi Tudományegyetem egy közleményben reagált a panaszokra, és kiderült, hogy a levél aláírói nyílt kapukat döngettek, ugyanis a pszichiátria rövidesen újra a régi helyén lesz. Azt írták, ha Szegedi Tudományegyetem egyértelműen vállalt célja, hogy fokozatosan, a Pszichiátriai Klinika valamennyi betegellátó egységét visszaköltözteti a Klinikai Központ területére.

Mindenkivel egyeztettek

A helyzet megoldására a Klinikai Központ egyeztetéseket tartott valamennyi érintettel, és ennek megfelelően a Pszichiátriai Klinika vezetőségének támogatása mellett elkészítette a teljes visszaköltözési ütemtervét.

Azt is megindokolták, miért volt szükség arra, hogy elköltöztessék az osztályt. Szerintük ez a lépés biztosította a jár­­ványhelyzet idején Szeged lakosságának és a régió valamennyi betegének pszichiátriai fekvőbeteg-ellátását. A járóbeteg- és gondozási jellegű ellátás változatlanul szegedi telephelyeken folytatódott és folyik a mai napon is.

Megvan a megoldás

A rezidensek azt is írták a le­velükben, hogy a makói kórházban „nem megfelelő színvonalú” helyet kaptak. Ezzel szemben a Nemzeti Népegészségügyi Központ azt állapította meg, hogy megfelelő színvonalú helyre költöztették őket. Ráadásul a rezidensek képzése is zavartalanul folyik, hiszen a telephelyváltás nem érintette az eddigi feladatkiosztási és beosztási rendet.

A helyzet mindezekkel együtt most úgy áll, hogy szeptemberre a Pszichiátriai Kli­­nika valamennyi betegellá­­tó egységét visszaköltöztetik a Klinikai Központ szegedi te­­rületére.