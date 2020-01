A sikeresen elnyert pályázatok éve volt a tavalyi Ferencszálláson

A sikeresen beadott és elnyert pályázatok éve volt a 2019-es év Ferencszállás számára. Jani János, a település polgármestere elmondta, nagyobb fejlesztésekre csakis pályázatok útján van esélyük. Ezek közül is elsősorban azokra, amelyeket önerő hozzáadása nélkül tudnak megvalósítani.

– Nagy várakozással tekintettünk a Magyar Falu program keretében hirdetett kiírásokra. Megcéloztuk, ami fontos lehetett számunkra. Két éve kialakítottunk egy új orvosi rendelőt, igaz, ennek átadására eddig még nem volt lehetőségünk. Ez most megoldódni látszik, hiszen a program által közel 3 millió forintot nyertünk új eszközök vásárlására – mondta Jani János. A polgármester arra is rávilágított, idén pályázhattak a falugondnoki szolgálat kialakítására, aminek eredményeként egy kerekesszékesek szállítására is alkalmas 13 millió forintos kisbuszt vásárolnak.

Legnagyobb forrást az önkormányzati utak felújítására kiírt célterület hozta. Erre 23,6 millió forintot nyertek, ami végre lehetővé teszi számukra a község utolsó földes útjának portalanítását is. Nemzeti és helyi identitás témakörben 4 millió forintban részesültek. A keretből 3 millió forintból alakítják ki Faluházuk fény- és hangtechnikáját. Egymillió forint értékben pedig már a szeptemberi falunapunkra tudnak előadókat lekötni. Óvodaudvaruk jelenleg csupán egy füves terület. Ide játékokat szeretnének telepíteni. Erre szintén központi forrásból 5 millió forint áll rendelkezésükre.

Az önkormányzati fejlesztésekre kiírt pályázat 11 millió forintot hozott Ferencszállásnak. Ebből a keretből a Faluház előtti járdák és parkolók lesznek felújítva és kialakítva.

Ferencszállás község 2 éve ünnepelte alapításának 190 éves évfordulóját.

– Erre az alkalomra összegyűjtöttük a faluban még fellelhető tárgyi emlékeket. Ezeket ki is szeretnénk állítani, amire egy Pajtamúzeumot kívánunk építeni. Az önerő mellett kaptunk rá támogatást. Csak úgy, mint a néhány éve kialakított fitnesztermünk energetikai felújítására. Ilyen sokrétű gyarapodás, csaknem 68 millió forint értékben, talán még sosem volt egy évben településünkön – mutatott rá Jani János.