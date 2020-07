A színpad mellett a nézőtér is megújul

Már építik a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház új színpadát, és a nézőtér is 800 fősre bővül az új lelátónak köszönhetően. A hatodik évad első előadása július 17-én lesz.

2020-ban hatodik évadát kezdi a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház. Ismét jönnek a közönségkedvencek, de új darabokat is bemutat a Pintér Tibor vezette Nemzeti Lovas Színház társulata a mórahalmi lovardában. Az elmúlt hónapok pandémiás időszaka lehetőséget biztosított a fejlődésre a művészek és lovaik számára, valamint a város által biztosított színházi infrastruktúra modernizálására egyaránt. A szervezők azt ígérik, az eddigieknél is színvonalasabb és látványosabb elő­adások érkeznek Mórahalomra, ráadásul a nézők kényelme is nagyobb lesz egy beruházásnak köszönhetően. Így a lovas színházi produkciók megtekintése még nagyobb élmény lesz, hiszen a nézőtér sokkal komfortosabbá vált.

– Az elmúlt időszakban komoly színpad-, fény- és hangtechnikai fejlesztéseket valósítottunk meg – kezdte Duka Félix, a színház igazgatója, aki a helyszínen mutatta meg a munkálatokat. A szakemberek jelenleg az új színpad rácsos tartóját szerelik fel a lovarda teljes magasságában, majd ebben alakítják ki a 15 méter széles mobil és az igényeknek megfelelően bővíthető színpadot. A fejlesztéseket az intézmény pályázati pénzből valósítja meg, ami több tízmillió forint. A színpadot 90 fokban elfordítják, hogy az új nézőtéri lelátó is elférjen, aminek köszönhetően már 800 néző élvezheti a produkciókat Mórahalmon.

– A lovas színház produkcióit az eredeti ütemezés szerint meg tudjuk tartani. Július 17-én, pénteken a Szabadság vándorai című musicallel indítunk a Nemzeti Lovas Színházzal együttműködve – tette hozzá Duka Félix.