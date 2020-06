A városháza karzatán Lenin és Sztálin is – Fotók

Hódmezővásárhelyen a városházán régi tárgyak és bútorok kerültek elő a karzatról és a pincéből. A bútorok egy részét már használatba vették. Több régiséget a múzeumnak adnak, de vannak olyan tárgyak is, amelyek kalapács alá kerülhetnek.

A földszinten, a jegyzői iroda szomszédságában helyezték el azokat a tárgyakat, amelyek most, a veszélyhelyzet idején, ta­­karítás, iratátvizsgálás közben kerültek elő a városháza zegzugaiból. Ezüst evőeszközök, hollóházi porcelánok, Zsolnayk, bronz kisplasztikák, szobrok, lámpák, ezüst hamutálak, süteményestálak, ékszerdobozkák sorakoztak a helyiségben. A kar­­zaton Lenin-szobrok, Lenint és Sztálint is ábrázoló gigafestmény, korabeli filmtekercsek, zászlók, május 1-jei transzparensek, grafikák, kerámiák is találhatók. Számos antik bútor is előkerült, amelyek Tatár Zoltán aljegyző szerint valószínűleg a Monarchia korából származnak.

– Ezek a kincsek részben az ülésterem karzatán, részben pe­­dig a pincében a bedobozolt iratok és a hulladék között voltak. A járványhelyzet idején igyekeztünk az intézményeink és városi cégeink dolgozóinak munkát adni. A rendrakáskor, takarításkor a dobozokat is felnyitották. Ekkor kerültek elő az értékes tárgyak. Hallomásból korábban is tudni lehetett, hogy az önkormányzat korábban vásárolt régiségeket egy magánszemélytől – tette hozzá.

Kószó Péter, a Johannita Segítőszolgálat helyi vezetője 16 évig volt a város alpolgármestere. A fotókról felismert néhány olyan bútort, amit korábban a segítő­szolgálat adományozott az ön­kormányzatnak.

– Több mint egy tucat értékes bútort adományoztunk a városnak. Volt, amiket Németországból hagyatékból kaptunk, de olyan is, amit egy banktól. Időközben több irodában lecserélték, egységesítették a bútorzatot, lehet, hogy akkor került egy részük a pincébe. Bár szabad felhasználásra adtuk, azt nem néznénk jó szemmel, ha értéke­sítenék bármelyiket – mondta Kószó Péter.