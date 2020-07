Átadtuk a fődíjakat

Július 31-én átadtuk a négy legértékesebb nyereményt a 110 év – 110 ajándék nevű játékunkban, amelyet még június elején hirdettünk meg a Délmagyarország születésnapja alkalmából.

A já­tékban a lapunkban található nyereményszelvényeket kellett visszaküldeni. Összesen 2282 darab szelvényt kaptunk vissza Önöktől. Mivel a játékszabályzat megengedte, hogy egy előfizető több szelvényt is visszaküldjön, sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. A játékosok között több olyan is van, aki igazán szerencsés, mert kétszer is nyert.

A Sencor robotporszívót Sprok István szegedi olvasónk nyerte. A kétszemélyes wellness hétvégére a Hotel Lövér Sopron szállodába a hódmezővásárhelyi Kis Máté Györgyné utazhat el partnerével. Az ő nyereményét lánya vette át. A Sencor FULL HD LED televíziót 109 cm-es képátlóval Téglás Barbara hódmezővásárhelyi olvasónk viheti haza. A Sencor konyhai robotgép segítségével pedig a szatymazi Bárkányi Jánosné készíthet finomabbnál finomabb ételeket.

A többi ajándékot, azaz a fürdőbelépőt, a vacsorameghívást, a háztartási gépeket, a könyvcsomagokat, az edénykész­letet, az evőeszközkészletet, il­let­­ve a 110 napos Délmagyarország-­előfizetést folyamatosan adjuk át a nyerteseknek.

Köszönjük minden olvasónknak, aki velünk játszott, és még szebbé tette ezzel a szerkesztőség számára is a Délmagyarország 110. születésnapját. A nyerteseknek szívből gratulálunk!