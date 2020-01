Az interneten élnek tovább a régi filmek

Gyűjti, digitalizálja és közzé­teszi a város filmszalagra rögzített emlékeit Karikó-Tóth Tibor. A Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatója leginkább az egykori Szentesi Amatőrfilm Klub alkotásait dolgozza fel, de maga is kutat, hátha rábukkan egy-egy olyan filmrészletre, ami a várossal kapcsolatos.

– A Budapest retro és a Balaton retro dokumentumfilmek kapcsán kezdett motoszkálni bennem a gondolat, hogy hát­ha vannak Szentes környékén is ilyen régi felvételek. A városban a hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek közepéig működött filmklub, így durván húsz-huszonöt évnyi anyag van, a legrégebbi felvétel, ha jól emlékszem, egy 1965-ös május elsején készült – mondta Karikó-Tóth Tibor.

A digitalizálást még egy egykori filmklubos, Szabó Árpád kezdte el, a szuper 8-as, 16-os anyagokat VHS-re másolta át, a felvételek közel harmadát tudta feldolgozni. Az iskolaigazgató az ő munkáját viszi tovább, de a retró filmek ma már nem szalagon, hanem a számítógép merevlemezén élnek tovább. – Még bőven van tartalék, amit nem dolgoztam fel, emellett bogarászom az internetet is, sikerült már levadásznom pár reklámfilmet, amit régebben a város készíttetett, és olyan műsorokat is, amiben szerepel Szentes. De szeretnék továbbmenni, olyan mozifilmeket is keresek, amikben Szentes mint helyszín szerepel. Néha kapok is anyagokat, erre bátorítanám is a helyieket. A tévé­torony épüléséről például nincs anyag, csak egy nagy rövid, pe­­dig arról biztosan készült felvétel. Idáig sajnos nem sikerült rábukkanni – beszélt a helyi amatőr filmek „szent gráljáról” Karikó-Tóth Tibor.

Az igazgató nemcsak gyűjti és feldolgozza, de a legnagyobb videómegosztó oldalon és a közösségi oldalon közzé is teszi a múltidéző filmeket. A régi felvételeket a fiatalabbak rácsodálkozással, az idősebbek nosztalgiával fogadják, és mindannyian örülnek, hogy ilyen formában tovább él a város szellemi öröksége.