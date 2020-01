Bátran ki mertek állni a közönség elé a gyerekek

A legtöbben Petőfi versét szavalták, de a klasszikus költők versei mellett bátran válogattak a kortársak műveiből is a felkészítő tanárok és diákjaik, akik részt vettek a Farkas Dezső szavalóversenyen.

A magyar kultúra napjához kapcsolódó rendezvények sorát erősíti a szegedi Somogyi Károly Könyvtár Dorozsmai fiókkönyvtárának szavalóversenye, amely Farkas Dezső dorozsmai kántor, költő, cserkészvezető nevét viseli, és közel 25 éve szervezik meg rendszeresen. A rendezvényt a dorozsmai általános iskolások számára rendezik, január 22-én délután az alsósok, 23-án pedig a felső tagozatosok mérhették össze szavalótudományukat.

Két nap alatt hatvan szavalat hangzott el

Farkas Lászlóné Éva, a könyvtár vezetője elmondta, idén összesen 60 jelentkező volt.

– Az elsőtől negyedik osztályos korcsoportból 34 tanuló, a felsősök közül pedig 26 diák jelentkezett. A verseny népsze­rűsége miatt néhány éve szabályt kellett hoznunk, hogy há­­nyan jöhetnek. A két dorozsmai általános iskolából így osztályonként az alsósok hárman, a felsősök ketten jelentkezhettek – a könyvtár vezetője hozzátette, többen visszatérők. – A rendezvény húsz évvel ezelőtt vette fel Farkas Dezső nevét, ebből az alkalomból felkerestem a korábbi évek korcsoportgyőzteseit, őket is meghívtuk, és volt olyan közülük, aki nyolc éven keresztül minden évben jött szavalni.

Korosztályuknak is megfelelő verseket szavaltak

A választott versnek egyetlen kritériuma, hogy magyar költő szerzeménye legyen, innentől kezdve pedig a felkészítő tanárokra, szülőkre és a gyerekekre bízzák, milyen verssel készülnek. A felsősök körében idén feltűnően népszerűnek bizonyultak Petőfi versei, vélhetően a szabadságharc évfordulója miatt, de elhangzottak Wass Albert, Gárdonyi Géza, Vörösmarty Mihály, Benedek Elek, Csukjás István és Aranyosi Ervin sorai is.

A Somogyi-könyvtár sikerrel vett részt a Versünnep Alapítvány pályázatán, amelynek támogatásával a verseny zsűrijének elnöki tisztségét Fekete Gizi, a Szegedi Nemzeti Színház művésze, Jászai Mari-díjas színésznő töltötte be. Összegzőjé­ben a gyermekek bátorságát emelte ki, amiért nemcsak a szűk környezetük előtt, osztálytársaik körében, hanem idegenek előtt is mernek szerepleni. S hogy a gyerekek valóban elnyerték a zsűri tetszését, mi sem bi­­zonyítja jobban, mint hogy a hagyományokat megtörve ez­­úttal az elsősök és másodikosok körében nem összevontan, hanem külön-külön hirdettek első három helyezettet. A korcsoportok legjobb szavalóin kívül ezúttal is osztottak különdíjakat, és a Farkas család által felajánlott vándorserlegek is új gazdára leltek. A legjobb szavalók pedig részt vehetnek a Versünnep ke­retében szervezett nemzetközi szavalóversenyen június 6-án, Budapesten.