Hatalmas viharral, jégesővel kezdődött az első nap az iskolában

Másodfokú veszélyjelzést adtak ki a megyére.

Korán reggel hatalmas viharral érkezett meg a hűvösebb idő Csongrád-Csanád megyébe. Szegeden és még sok másik településen is szakadó esőre, villámlásra ébredhettünk. Helyenként még mogyórónagyságú jég is esett. A napi hőmérséklet is ennek megflelően fog alakulni. Érdemes melegebben öltözni, mert napközben sem lesz kánikula. 17-25 fok lesz a maximum hőmérséklet, elvétve záporokkal, amik estig fokozatosan megszűnnek.