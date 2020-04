Cseri Tamás lemondott a frakcióvezetésről

Képviselői mandátumát megtartja, de a frakcióvezetésről, lapszerkesztésről lemondott Cseri Tamás. A fideszes önkormányzati képviselő nem ért egyet a Fidesz közleményével, amiben azt írták, bojkottálják a városi televíziót, a jövőben a képviselőik nem nyilatkoznak a médiumnak.

A helyi Fidesz ma kiadott közleményében azt írta, bebizonyosodott, hogy az önkormányzat által létrehozott, 80 millió forint közpénzből finanszírozott médiacentrum nem más, mint Márki-Zay Péter propagandamédiája. Az elfogult és egyoldalú szakmai hozzáállás miatt képviselőik a jövőben nem nyilatkoznak a helyi televíziónak.

Néhány órával később Cseri Tamás képviselő a Facebook-oldalán bejelentette, lemond a frakcióvezetői posztjáról.

– Bár elfogadhatatlannak tartom, hogy a jelenlegi városvezetés 80 millió forint közpénzből üzemeltet médiacentrumot, miközben közalkalmazottak tucatjaival töltetnek ki „önkéntes” nyilatkozatot bérük feléről történő lemondásról, azt sem tudom elfogadni, hogy ezért negligáljak politikai vitát. Úgy érzem, ezek után képtelen vagyok frakciónk álláspontját hitelesen képviselni. Miként is adhatnék rendszeresen interjúkat, írhatnám politikai szösszeneteimet, szerkeszthetnék politikai lapot, ha közben szaladgálok egyes médiumok kérdései elől? Hogy is vállalhatnék politikai csörtéket a polgármesterrel, ha ezeket nem vállalnám vele szemtől-szemben is bárhol? – írta a képviselő.

Cseri Tamás hangsúlyozta, a politikai gyávaság vádját képtelen lenne megemészteni. Képviselői mandátumát megtartja, de a frakció vezetéséről, a lapszerkesztésről lemond és visszavonul a netes felületéről is.

Cseri Tamás lemondása után a Fidesz újabb közleményt juttatott el lapunkhoz: