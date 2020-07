Tudományos-fantasztikus regényt írt

A közelmúltban jelent meg Sá­­fár Sándor Kirrda című könyve, amelyben egy távoli világ la­­kói­nak életébe pillanthatunk be. Az izgalmas sci-fi történet évekig érlelődött benne: sokáig elérhetetlennek tűnt számára, hogy valaha nyomtatásban je­lenjen meg.

A világűr szeretete tízévesen „fertőzte meg” Sáfár Sándort, egyik tanára szerettette meg vele a csillagászatot.

– Pusztai János tanár úr hatására szerettem bele ebbe a hobbiba, az első távcsövemet az ő és az édesapám segítségével magam építettem. Óriási sikerélmény volt, ha tiszta volt az idő, minden áldott éjszakát kint töltöttem az ég alatt. A mai napig megmaradt ez a szenvedélyem, de ma már egy épített dombon, számítógép-vezérelt távcsővel vizsgálom a csillagokat, egy mi­­niobszervatórium építése is tervben van – mesélt a hobbijáról Sáfár Sándor.

Az íráshoz a csillagászat megkedvelése mellett az irodalmon keresztül vezetett az út.

– Gyerekkoromban még más világ volt, vagy fociztunk, vagy bunyóztunk, vagy olvastunk. Én faltam a könyveket, a magyar sci-fi írókat szeretem a legjobban, főleg Nemere Ist­­vánt. Aztán tizenévesen ol­­vastam Carl Sagan Kapcsolat című könyvét, láttam filmen is, és akkor kedvet kaptam az íráshoz, persze ez akkor még talonba került egy jó pár évre.

Aztán három évvel ezelőtt ol­vastam Dancs Imre A programozó című könyvét, ami nagyon tetszett, fel is vettem vele a kapcsolatot, és neki mondtam el, hogy van egy ilyen ötletem, ő pedig biztatott, hogy vágjak bele az írásba – idézte fel az első könyves író.

A történet megírásához egy végtelenbe nyúló várótermi üldögélés adta meg az első lökést. Orvosra várás közben vette elő a mobilját, és kezdte ott megírni az első oldalakat.

– Unatkoztam, gondoltam, most ráérek, elkezdem megírni a történet vázlatát, így kezdődött a regényírás. Busz­sofőrként dolgozom, sokszor kell várakoznom, olyankor mindig elővettem a telefont, írtam egy-két gondolatot. Álmodozó típus vagyok, ahogy egymás után születtek az oldalak, elhittem, hogy író lehetek – mondta el Sáfár Sándor.

A könyv megjelenéséig azonban még hosszú út vezetett. Időközben részt vett pár mikronovellájával egy irodalmi pályázaton, ahol harmadik helyezést ért el: ez megerősítette, hogy érdemes az írással foglalkoznia.

– In­­nen már úgy éreztem, lehet belőle valami. A kiadókeresés azonban nehezen ment, kis hí­­ján feladtam, de aztán egy ismerősöm ajánlotta az Underground kiadót, náluk jelent meg a könyv. Kimondhatatlan érzés volt a nyomtatásban megjelent könyvet átvenni, olyan, mintha az ember a saját gyerekét fogná a kezében – beszélt érzéseiről Sáfár Sándor.

Az első könyves író már dolgozik a regénye folytatásain, a Kirr­­da következő részét karácsony előtt szeretné megjelentetni.

Ritkaságkollekció

Egy szobát megtöltenek a kvarcjátékok, 8 és 16 bites számítógépek, mobiltelefonok, a nyolcvanas és kilencvenes évek technikai eszközei Sáfár Sándor otthonában, többségük működőképes is. Egy Spectrum ZX81-en még programozik is: egy skót barátja hamarosan iPhone-ra megjelenő ZX81-emulátorában az ő egyik játéka is szerepelni fog. A ritkaságkollekcióját szeretné a nagyközönségnek is megmutatni, elsősorban szülőfalujában, Csanyteleken szeretne egy állandó kiállítást létrehozni korhű környezetben.