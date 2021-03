Deszkre ér a Szputnyik, elmarad a mórahalmi kirakodóvásár

Korábban arról volt szó, hogy megrendezik a hétvégén a mórahalmi kirakodóvásárt, de március 18-án bejelentették, hogy mégis elmarad. Szegvár polgármestere is megfertőződött a koronavírussal, a tiszaszigetieket pedig Deszken oltják majd a Szputnyik vakcinával.

A járványhelyzet miatt elmarad az Országos Állat- és Kirakodó Vásár Mórahalmon. Ezt március 18-án délután jelentették be, pedig egy nappal előtte még arról volt szó, hogy megtartják a rendezvényt. Akkor csak azt kérték, hogy mindenkin legyen maszk, és tartsa a biztonságos távolságot.

Szabó Tibor, Szegvár polgármestere is átesett a koronavírus fertőzésen. Március 17-én állt újra munkába. A Délmagyarországnak elmondta, hogy a felesége és a gyermekük is elkapta a vírust. Ráadásul a felesége kórházba is került. Szerencsére kedden hazaengedték, most már otthon gyógyul.

– A saját bőrünkön is megtapasztaltuk, hogy ez a betegség nem gyerekjáték. Minden tünet előjött, ami csak a nagy könyvben meg van írva, a szag és ízlelés vesztéstől a lázig. Fájt a fejünk, étvágytalanok voltunk, ízületi, sőt, még bőrfájdalmaink is voltak. Nagyon aggódtam a gyermekünkért, illetve a kórházban lévő feleségemért. Ő azért került be, mert nem ment le a láza. Szerencsére nem került lélegeztetőgépre. Nehéz napokat éltünk át – tette hozzá.

Szegváron elterjedt a híre, hogy Szabó Tibor a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szegedi ülésén fertőződhetett meg.

Ezt a polgármester cáfolta. Elmondta, a tünetek először a feleségénél mutatkoztak, nála pedig március 5-ről 6-ra virradóra, ezért szerinte nincs összefüggés a két dolog között.

Mohos András, Tiszasziget háziorvosa pedig azt közölte, hogy arról tájékoztatták, a jövő héten hétfőn, március 22-én, 20 embert küldhet koronavírus elleni védőoltásra. Őket Deszken a tüdőkórházban oltják majd be az orosz Szputnyik vakcinával. A doktor azt kéri, hogy aki regisztrált védőoltásra, 60 év feletti és szeretne élni a mostani lehetőséggel az jelentkezzen péntek reggel 8 óráig, elsősorban e-mailben a [email protected] címen.

Minden esetben a jelentkezést követően, személyre szabottan fognak egyeztetni, hogy a jelenleg rendelkezésre álló oltóanyag az adott ember számára megfelelő, beadható-e.

Mohos András azt is kéri, hogy akit a jelenlegi oltási fázis a fenti információk alapján nem érint, várjon türelemmel és ne telefonáljon oltási időponttal kapcsolatban, mert jelenleg nem tudnak bővebb felvilágosítást adni.