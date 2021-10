Év végére derül ki, hogy kiket indít a Fidesz Szegeden

Lesz elég rendőr és katona, meg tudják védeni a déli határszakaszt. A világszerte drasztikusan emelkedő energiaárak nem gyűrűznek be Magyarországra, és még ebben az évben megnevezik a jövő évi választáson induló szegedi fideszes jelölteket. Ezekről Orbán Balázs, miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség államtitkára beszélt a Délmagyarországnak.

Ezt ne hagyja ki! Már saját szövetségesei sem bíztak Karácsonyban

– Nem tudjuk megkerülni, hogy ne kérdezzük arról, amit ez ellenzék művelt az utóbbi időben. Mit gondol az egyre fordulatosabb előválasztásról?

– Nem tudok nagyon cizelláltan fogalmazni, egészen egyszerűen bohózat ami történik. Álkonfliktusok vannak felnagyítva, és az egész arra van kitalálva, hogy Gyurcsány Ferenc vezetésével létrejöjjön egy teljes baloldali összefogás. Ennek különféle stációi vannak, mindenkinek vagy egy szerepe. Az egész rendkívül szórakoztató, és mulattató pillanatokat szerzett, ilyen káoszt utoljára a miniszterelnöki kasztingnál láttunk. A végére pedig összeáll a 2010 előtti baloldal.

– Azt viszont elérték, hogy helyben, így Szegeden is már megnevezték az országgyűlési-képviselő jelöltjeiket, ha még a miniszterelnök-jelöltek küzdenek is. A Fidesz mikor nevezi meg a szegedi indulókat?

– Novemberben lesz a Fidesz kongresszusa, és utána már mindent tisztábban fogunk látni.

– Tehát november végén, december elején már tudni fogjuk kik a képviselőjelöltek?

– Igen, az idei évben biztosan.

– És, ha már Szegednél tartunk: ha megkérdez tíz szegedit, hogy mit tartana a legfontosabb fejlesztésnek a városban, kilencen biztosan a harmadik Tisza-hidat említik. Tud erről valami konkrétumot mondani nekik?

– Természetesen szerintem is kellene a harmadik híd, amiért egyébként Bartók Csaba, a Fidesz választókerületi elnöke komolyan lobbizik a kormánynál, és elég tehetségesen csinálja. Azt reméljük, hogy a következő időszakban a rendelkezésre álló uniós források közé ezt a hidat is be tudjuk vonni. Már csak a szegedi baloldali politikusoknak kellene szólni a brüsszeli barátaiknak, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat pártpolitikai alapon ne tartsák vissza.

– Súlyos problémát okoznak a világszerte emelkedő energiaárak. Közgazdászok szerint az áremelkedéseknek még koránt sincs vége. Mit gondol, a kormány továbbra is tudja garantálni a viszonylag alacsony árat, vagy terveznek korrekciót?

– Egész Európában rezsiválság van, ami elsősorban a brüsszeli döntések miatt van így. Üresek a tárolók, átgondolatlan a zöldenergia-átállás. Már van olyan európai ország, ahol hatszorosára nőttek az energiaárak idén. Magyarország szerencsére kivétel, amit a rezsicsökkentés garantál már 2013 óta. Az ellenzék hiába követelte, hogy szüntessük meg a hatósági árazást. Szerencsére nem hallgattunk rájuk, így most nem kell a családoknak több tízezer forintot erre költeniük. Mindezek ellenére Brüsszelben tovább folynak az eljárások ellenünk, és továbbra is megy az a zöld átállással kapcsolatos program, ami rövid- és középtávon jelentős drágulást hoz, és külön adókkal sújtanák a háztartásokat és a kisvállalkozásokat. Ez ellen az elhibázott döntéssorozat ellen harcolunk, de természetesen támogatjuk a zöldítést mi is.

– Nálunk itt Szegeden és a megyében is napi téma a migráció, amely a déli határszakaszon napi szinten okoz problémát. Ismerjük az afganisztáni helyzetet, ami tovább ronthat a mostani állapotokon. Lesz elég rendőr és katona, akiket a határra tudnak küldeni?

– Lesz. Ezt tudjuk garantálni, hogy rendelkezésre áll az az élő erő, akár katona, akár rendőr legyen, akikkel meg tudjuk védeni határainkat.