Felsőfokú oktatást szeretnének Szentesen

Új civil kezdeményezés bontott zászlót Szentesen: közös gondolkodásra, a város jövőjének jobbá tételére szólít a Boros Sámuel Városfejlesztési Egyesület. A formálódó szervezet azokat szeretné megszólítani, akik szeretnék előremozdítani a település fejlődését.

A „Szentes élete, jövője képekben, és tervekben” csoportban gyűlnek azok a szimpatizánsok, akik Farkas László Róbert köré szerveződve szeretnének a város jövőképével foglalkozni. Farkas László 2018 óta vezeti a Koszta József Múzeumot, bevallása szerint rengeteget kapott a várostól, szeretne ebből visszaadni, ezért is döntött úgy, hogy összefogja azokat, akik tenni szeretnének a városfejlődésért.

– Tudom, tartozom a sorsnak, tartozom Szentesnek. A sok jót innentől szeretném visszaadni, kötelességemnek érzem, hogy segítsem a városunkat. Azt látom, hogy rengeteg érték, kincs, szellem és szív van itt, akik keresik a lehetőséget, hogy kiteljesedjenek, és mernek pozitívan gondolkodni Szentes jövőjéről. Szeretném összegyűjteni ezeket az embereket, hogy a segítségemmel beinduljon egy mozgalom és együtt tudjuk segíteni Szentest – fogalmazott indíttatásával kapcsolatban Farkas László.

A csoport Boros Sámuel Városfejlesztési Egyesület munkanéven szerveződik, céljaik között pedig szerepel, hogy felsőoktatás települjön Szentesre. Mint Farkas László elmondta, szervezés alatt áll egy felsőfokú, posztgraduális oktatási program meghonosítása. A képzés fő profilja a muzeológia lenne: szeretnék felsőfokú szakképzés keretében beindítani a segédrestaurátor, a műtárgyvédelmi munkatárs, a múzeumi marketingmenedzser-képzést, valamint a kulturális és kommunikációs menedzser szakképzéseket.

– Ezen a képzési modulon belül van fogadóképes kereslet arra is, hogy az agrármenedzser-szakképzést is be tudjuk indítani, emellett pedig posztgraduális, azaz másoddiplomát adó művészetmenedzser-képzést is szeretnénk indítani – tette hozzá Farkas László.

Az elképzelések szerint az első húsz fős csoport akár februárban megkezdheti tanulmányait a városban.