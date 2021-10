Feltöltő biciklit fejlesztettek

Az évek óta tartó, lassan zárásához érkező SASMob-projekttel kapcsolatban tartottak hétfőn sajtótájékoztatót a TIK-ben, melynek keretében a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának részvételével megvalósult legújabb fejlesztést, a két charging bike-ot mutattak be.

A funkciót tekintve úgy is fordíthatjuk az angol kifejezést, hogy feltöltő kerékpár, mely első ránézésre szobabiciklire hajaz.

Nagy Sándor, Szeged városfejlesztési alpolgármestere – aki ki is próbálta a szerkezetet, a biciklit hajtva mobiltelefonját töltötte – elmondta: a projekt 4 éve kezdődött úgynevezett közvetlen brüsszeli pályázattal, aminek a teljes forrása 3 millió euró volt, és a fenntartható, a környezetbarát közlekedést célozta.

Személetformáló előadásokat rendeztek, beruházások valósultak meg, például jegyautomatákat szereltek fel, új buszmegállókat terveztek és kerékpártárolókat alakítottak ki.

A charging bike szemléletformáló eszköz is, megmutatja az energia nem ingyen van, azért meg kell dolgozni.

Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese arról is szólt, fontos, hogy az oktatási intézmények is minél zöldebbek legyenek, és ennek az ügynek a Szegedi Tudományegyetem országos szinten is az élére állt. A középkategóriás szobabicikliből kifejlesztett charging bike-ot Mészáros Attila tanszéki mérnök mutatta be: generátorként működő motorral, töltésszabályozóval és adapterekkel – két-két USB-csatlakozás van rajtuk – például mobiltelefont és laptopot tölthetünk. Arra kérdésre, kapható lesz-e a semmilyen külső áramforrást nem használó charging bike, azt válaszolta: elképzelhető, hogy előbb-utóbb a kereskedelemben is lesz majd hasonló eszköz.