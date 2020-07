Tizenötmillió forintos pályázati forrásból felújították a baksi gyerekház épületét. Az egykori szolgálati lakásban akár 30 bölcsődés korú gyereket is tudnak naponta fogadni, a fejlesztő foglalkozásokon szüleikkel együtt vehetnek részt.

A Kuckó Biztos Kezdet Gyerekház 2018 augusztusában nyílt meg Bakson. Egy egykori szolgálati lakásban alakították ki az intézményt, ahol a 3 év alatti gyerekek szüleikkel együtt vehetnek részt a napi foglalkozásokon. Balogh Gábor szakmai vezető elmondta, bár a koronavírus miatt hosszabb ideig szünetelt az ellátás, korábban 20–30 kicsit is vittek oda.

Az épületet márciusban kezdték el felújítani, tegnap pedig át is adták. A 15 millió forintos pályázati pénzből végrehajtott beruházás energetikai korszerűsítést és eszközbeszerzést is tartalmazott. A gyerekháznak most van egy tágas játszószobája, étkezője, konyhája, egy különálló fejlesztő szobája, irodahelyisége és fürdője, a hatalmas udvaron pedig új kerti játékokat helyeztek el.

Búza Zsolt polgármester elmondta, a település minibölcsődéje kétszer ekkora férőhellyel is telt házas lenne, látszik tehát, hogy szükség van az ilyen típusú szolgáltatásra.

– A korai fejlesztést és a hátrányos helyzetű gyerekekről való gondoskodást idejében el kell kezdeni. A gyerekház ezt azok számára is nyújtja, akik nem járnak bölcsődébe. Ráadásul mivel itt a szülők is jelen vannak a foglalkozásokon, családias környezetben lehetnek a kicsik – tette hozzá.

Az épület ünnepélyes átadásán jelen volt Farkas Sándor államtitkár is. Mint mondta, ez a beruházás is azt mutatja, hogy a település vezetői tesznek az itteni gyerekekért, a jövő nemzedékéért. Az épületet Antal Imre plébános áldotta meg, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kuckó, ahogyan a neve is mutatja, biztos kezdetet jelent az oda járó gyerekek számára, amely segíti az életben való elindulásukat.