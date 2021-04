Gyorsteszt készül a szülés előtt, császármetszés apuka nélkül

Kell-e maszk a kórtermekbe? Az apuka ott lehet-e az ultrahangon és a szülésen? A magzatra milyen hatással van az oltás? – többek közt ezekre a kérdésekre kaptak választ két szakembertől is a héten a várandósok. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat. Minden kismamát arra kérnek, hogy oltassa be magát.

Ezt ne hagyja ki! Holtak közösségi oldalain tisztogat a DK

Csütörtökön Novák Tibor, az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika adjunktusa volt a Korábban Érkeztem Alapítvány vendége, az online beszélgetésen. A szakember a járványhelyzet alatti várandósság és szülés tudnivalóiról adott számot. Így derült ki az, hogy bár a kötelező vizsgálatok, ultrahangok zökkenőmentesen zajlanak, azokon kísérő nem lehet a kismamával, valamint ha ő karanténba kerül, akkor másfél hetet tolható a szűrés.

Gyorsteszt és maszk

Az adjunktus közölte, amikor szülésre érkezik a kismama a klinikára, akkor gyorstesztet végeznek nála. Ha az eredmény negatív, a szülőszobai ellátás következik, viszont ha pozitív, akkor elkülönítő helyiségben zajlik a vajúdás és a szülés, de a tévhitekkel ellentétben a fertőzöttség miatt nem kötelező a császármetszés.

A szülés után a csecsemőt 6 órán át megfigyelik, ha nincsenek koronavírusra utaló tünetei, akkor odaadják az édesanyának,

aki maszkban lehet gyermekével és szoptathat is. Ha az édesanya és a baba is jól van, akkor 72 óra múlva elhagyhatják a klinikát.

Császármetszés

Egyébként az egészséges nőknek is maszkban kell lenni a kórtermekben és a vajúdás alatt is, utóbbi esetén akkor vehetik le, ha gázzal történő fájdalomcsillapítás szükséges. Szóba kerültek az édesapák is, akik a klinikán megvásárolt védőöltözetben, gyorsteszt nélkül vehetnek részt a hüvelyi szülésen, a császármetszésre viszont most nem mehetnek be a járványhelyzet miatt.

Novák Tibor figyelmeztetett, a 12. héttől bármikor beadható a védőoltás a várandósoknak, akik igényüket a háziorvosnál kell jelezzék,

valamint a regisztrációs oldalon. Mindenkinek a háziorvosa adja majd be az oltóanyagot Szegeden és környékén – jegyezte meg.

Kérjék az oltást!

A kismamák a Pfizer–BioNTech és a Moderna vakcináit kapják meg, ezek kapcsán a napokban Medgyaszai Melinda, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet laboratóriumvezető főorvosa is hasznos információkkal látta el a leendő édesanyákat. Figyelmeztetett: az oltás nincs hatással a magzatra, meddőséget és szülési rend­ellenesség sem okoz a védőoltás.

A mikrobiológus elmondta, a vakcina második adagját inkább a szülés után kapják meg a nők a magas láz kockázata miatt.

Közölte, azért nem oltanak az első trimeszterben, mert akkor még fennáll a kockázata annak, hogy a magas láz vetélést okozhat. Kiemelte, azok is kérjék az oltást, akik már átestek a betegségen, valamint azok is, akiknél terhességi toxémia van, hiszen az veszélyeztető rizikófaktor a koronavírus-fertőzés szempontjából.

Kiderült, a császármetszés sem kizáró ok, tehát az azt megelőző néhány hétben is lehet oltakozni. Fontos viszont, hogy azok, akik lombikprogramban vesznek majd részt, ők a kezelés megkezdése előtt adassák be a vakcinát, mert a hormonterhelés miatt csökkenhet az immunrendszer működése, így fertőzőképesebb lehet a szervezet.

Emellett a szakember azt javasolta, hogy aki gyermeket szeretne vállalni, várjon a próbálkozással 2 hónapot az oltás után.