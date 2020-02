Határon átnyúló turisztikai útvonalat alakítanak ki

Lezárult az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és az EXIT Alapítvány közös, „Cultural – Contemporary TOURism Route” című projektje.

A keddi projektzárót az emlékparkban tartották, ahol Turda Gábor, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark múzeumi csoportvezetője, majd Ida Siljanovic, az EXIT Alapítvány pályázati koordinátora ismertette a megvalósult fejlesztéseket, rendezvényeket és eseményeket.

A pályázat során egy határon átnyúló kulturális turisztikai útvonal és hálózat kialakítása kezdődött meg. A fejlesztésben workshopokon, szakmai rendezvények alkalmával találkozhattak a térség érintett turisztikai szervezetei, kiemelt szolgáltatói, fesztiválok szervezői, valamint az érintett területek szakértői. Művészeti találkozók során magyarországi és szerbiai alkotók ismerkedhettek meg, mutathatták be egymásnak művészetüket, emellett a találkozások a közös alkotásra is lehetőséget biztosítottak. A turisztikai útvonal fejlesztéséhez a jövőben informatikai eszközök is rendelkezésre állnak. Elkészült egy új weblap és egy mobil applikáció, amelyek segítségével a látogatók könnyen tervezhetik meg kirándulásukat, illetve további élményekkel is gazdagodhatnak. A jövőben mindkét fél számára kitűzött cél, hogy a most kidolgozott turisztikai útvonal tovább tudjon fejlődni.